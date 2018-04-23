مفوض الاتحاد الأوروبي: مصر في الطريق الصحيح كمركز إقليمي للطاقة

Advertisements

قال المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ ، ميجيل أرياس كانيت ، إن مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد مع مصر ، اليوم الإثنين ، في مجال الطاقة ، تعد علامة فارقة في العلاقة بينهما ، مشيرًا إلى الشراكة القوية ، التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي .

وأشار المسؤول الأوروبي ، خلال مؤتمر صحفي ، عقد اليوم الإثنين في القاهرة ، إلى توقيع مذكرة تفاهم في العام 2008 ، بين مصر والاتحاد الأوروبي ، موضحًا أنَّ الاتفاقية الجديدة ، ما هي إلا تجديد لهذه الشراكة .

Advertisements

وتابع كانيت ، أن الشركات الأوروبية ، شرعت في أعمال الكشف عن النفط ، لافتًا إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي ، مستعد دائمًا للتعاون مع الشريك المصري .

واستطرد المسؤول الأوروبي ، أن مصر تسير حاليًا في الاتجاه الصحيح لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة ، مشيرًا إلى أنَّ المذكرة التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي ، تتضمن كذلك الإسهام في تعزيز التعاون بمجال الطاقة ، والإسراع في تطوير قطاع الكهرباء ، وأيضًا تعزيز الجهود المصرية في إنتاج الطاقة المتجددة ، وكفاءة إنتاج الطاقة وتعزيز شبكات نقل الكهرباء والتكنولوجيا بمصر .

واختتم كانيت ، قائلا إن الاتحاد الأوروبي ، ملتزم بتقديم يد العون إلى مصر في كل المجالات ، خصوصًا قطاع الطاقة .