تعرف علي حقيقة إندماج قنوات DMC و ON والحياة

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تابع موقع مصر 365 نفي مصادر عاملة في قناة أون تي في الفضائية بشأن إجراء أي مفاوضات بشأن دمج كيانات أو مؤسسات عاملة في مجال الإعلام خلال الفترة الراهنة.

وأكدت المصادر أن قناة أون تي في الفضائية تعد خريطة برامجية جديدة تهدف إلى العمل على زيادة مساحة النشرات التحليلية والإخبارية إلى جانب استعدادات القناة إلى خريطة شهر رمضان الفضيل.

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ويجدر هنا الإشارة أن بعض وسائل الإعلام قد أعلنت عن أنباء عن دمج خلال وقت قريب بين مجموعة قنوات دي إم سي وبين قناة الحياة الفضائية وبين قناة أون تي في الفضائية ليصبح الجميع كيان واحد.

وقد أعلنت مجموعة قنوات دي إم سي الفضائية عن نفيها بشكل قاطع إلى تلك الأخبار التي قد تم تداولها، وأضافت القناة أنها مستمرة بوضع خطتها البرامجية إلى جانب التحضيرات النهائية من أجل إطلاق قناة جديدة إخبارية.

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