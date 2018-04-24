رياضة البرلمان تعلن عن رفضها لموازنة إستاد القاهرة

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تابع موقع مصر 365 مطالبة لجنة الشباب والرياضة في البرلمان المصري تحت رئاسة رئيس اللجنة المهندس فرج عامر بإعادة النظر في الموازنة التي قد تم تخصيصها إلى إستاد القاهرة للسنة المالية 2018/ 2019 بسبب عدم استيفائها إلى تحقيق الغرض المخصص له.

وقد أكدت البرلمانية زينب سالم خلال اجتماع لها قد تم عقده من قبل اللجنة البرلمانية اليوم عن رفضها التام إلى الموازنة التي تعمل على إضعاف الموارد المالية حيث أعلنت قائلة “إن موازنة إستاد القاهرة تم تقديمها بشكل مبهم وغير لائق وتعد سد خانة”، وقد طالب اللجنة البرلمانية بإعادة النظر في الموازنة مرة أخرى.

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