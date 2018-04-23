«النقل» تتجه لتصنيع 140 عربة لـ«نقل البضائع»

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تتحرك وزارة النقل بشكل جاد وسريع ، نحو عودة الاعتماد على السكة الحديد كناقل للبضائع ، وتخفيف الضغط على الطرق البرية ، وذلك من خلال تصنيع 140 عربة نقل بضائع جديدة ، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، بواقع عشرين عربة كل شهر .

وزير النقل الدكتور هشام عرفات ، قال إن السبب الأول في الخسائر ، التي تمنى بها هيئة السكة الحديد منذ فترة كبيرة ، هو الاعتماد على الطرق البرية كناقل للبضائع ، وغياب دور السكة الحديد في هذا المجال الحيوي .

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وأضاف الدكتور هشام عرفات ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، أن تهالك مرفق السكة الحديد أيضًا ، أحد الأسباب التي تدفع إلى عدم استخدام السكة الحديد لنقل البضائع ، والاتجاه إلى الطرق البرية ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تهالك الطرق البرية .