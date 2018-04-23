«شاكر»: اتفاقية الاتحاد الأوروبي تتضمن تطوير شبكة الكهرباء

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قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور محمد شاكر ، إن اتفاقية التعاون التي أبرمتها مصر مع الاتحاد الأوروبي ، تتضمن عددا من الأولويات ، بينها المزيد من التعاون في قطاع الطاقة ، وتدابير كفاءة الطاقة ، وكذلك استمرار المساندة الفنية لإصلاحات قطاع الكهرباء .

وأضاف شاكر ، خلال مؤتمر صحفي ، على هامش توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة ، أن الاتفاقية تشمل تحديث استراتيجية الطاقة ، حتى العام 2035 .

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ولفت وزير الكهرباء ، إلى أن الاتفاقية تتضمن تطوير شبكات الكهرباء الحالية ، وتعزيز التجارة العابرة للحدود ، وتقوية الربط بين مصر ودول الجوار .

وينص البرتوكول- وفق وزير الكهرباء- ، على تقديم منحة في مجال توصيل الغاز إلى المنازل ، وفقًا لخطة الحكومة في ما يتعلق بشبكات الغاز الطبيعي ، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ، في منطقة البحر المتوسط .