وزير البترول: منحة الاتحاد الأوروبي تخدم 500 ألف أسرة فقيرة مصرية

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شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، توقيع مذكرة تفاهم ، بين الاتحاد الأوروبي ، ووزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس طارق الملا ، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور محمد شاكر ، وذلك في مجال الطاقة ، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل .

حضر توقيع الاتفاق ، الذي أبرم اليوم الإثنين ، من الجانب الأوروبي ، ميجيل أرياس كانيت ، المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ .

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من جانبه ، قال وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس طارق الملا ، خلال كلمته في اللقاء ، الذي جمعه بمفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ، ميجيل إرياس كانيت ، إن هناك أهمية للشراكة والعمل مع شركاء التنمية لمصر ، من جانب المؤسسات الدولية المانحة ، في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل ، من خلال مساهمتها في توفير جانب من التمويل اللازم للتنفيذ .

وأضاف المهندس طارق الملا ، أن الدعم الأوروبي يتمثل في تقديم منحة من الاتحاد الأوروبي ، تبلغ قيمتها 68 مليون يورو ، وتغطي نواحي عدة ، يأتي في مقدمتها ، « توفير جانب من رسوم توصيل الغاز ، إلى منازل الأسر الأكثر احتياجًا » ، ويستفيد من هذه المزيّة ، نحو 500 ألف من الأسر ذوي الدخول المنخفضة ، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي .

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية ، أن منحة الاتحاد الأوربي ، تتضمن كذلك تقديم الدعم الفني ، لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في سوق الغاز ، من خلال دعم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ، الذي أنشئ ككيان مستقل مؤخرًا ، وهو ما يسهم في المضي نحو تحرير سوق الغاز ، وجذب استثمارات جديدة في أنشطة الغاز الطبيعي .

وتتضمن المنحة- وفقًا لوزير البترول والثروة المعدنية- ، تقديم الدعم إلى إنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسة ، المعروف باسم ERP ، في الشركة القابضة للغازات الطبيعية « إيجاس » ، والذي يعتبر أحد الدعائم الرئيسية ، لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ، الذي يهدف إلى ربط القطاع بالكامل ككيان واحد ، لتسهيل عمليات اتخاذ القرار .