وزير التعليم العالي يحذّر الشباب من «حروب الجيل الرابع» و«التشويش الفكري»

منذ 17 دقيقة أخبار مصر
وزير التعليم العالي يحذّر الشباب من «حروب الجيل الرابع» و«التشويش الفكري»
وزير التعليم العالي

حذّر الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الشباب ، وخصوصًا شباب الجامعات ، من محاولات « التشويش الفكري » ، التي يتعرضون لها ، مثمنًا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة التطرف والإرهاب .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، في ندوة نظمتها كلية الحقوق في جامعة المنصورة ، عن دور القانون في مواجهة الفكر المتطرف ، اليوم الإثنين ، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن القناوي رئيس الجامعة .

ولفت عبد الغفار ، إلى خطورة أمرين ، وهما الجهل والفقر ، في إيجاد البيئة الملائمة لنشاط الفكر الإرهابي والتطرف ، مشيدًا بجهود جامعة المنصورة ، في مكافحة آفة الإرهاب البغيضة والفكر المتطرف .

كذلك حذّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، من خطورة ما تسمى بـ« حروب الجيل الرابع » ، الموجهة ضد شباب مصر ، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ، وذلك عن طريق نشر « الشائعات الكاذبة والمغرضة » ، التي تسعى لإسقاط الدولة المصرية .

وطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أجهزة المجتمع ، بمواجهة مثل هذه الحروب ، وذلك من خلال نشاط أجهزة الإعلام ، وتربية النشء ، ودور الأسرة و التعليم ، بإعطاء الأجيال الشابة أكبر قدر من الوطنية .

عميد كلية الحقوق في جامعة المنصورة ، الدكتور شريف يوسف خاطر ، قال إن التطرف ظاهرة قديمة ، لازمت البشرية على مدى تاريخهم ، مشيرا إلى أن تطرف الأفعال ، ناتج من تطرف الأقوال و الأفكار .

وأضاف خاطر ، أن مواجهة الأفكار المتطرفة ، التي تدفع الشباب أحيانًا إلى اتخاذ طريق الإرهاب ، تكون من خلال المواجهة القانونية أولًا ، من خلال إصدار قوانين تجرم هذه الأفعال ، والمواجهة العسكرية ، وتعويض ضحايا الإرهاب ، وأيضًا تحصين الشباب والمجتمع من خلال الندوات والمؤتمرات .