وزير التعليم العالي يحذّر الشباب من «حروب الجيل الرابع» و«التشويش الفكري»

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حذّر الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الشباب ، وخصوصًا شباب الجامعات ، من محاولات « التشويش الفكري » ، التي يتعرضون لها ، مثمنًا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة التطرف والإرهاب .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، في ندوة نظمتها كلية الحقوق في جامعة المنصورة ، عن دور القانون في مواجهة الفكر المتطرف ، اليوم الإثنين ، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن القناوي رئيس الجامعة .

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ولفت عبد الغفار ، إلى خطورة أمرين ، وهما الجهل والفقر ، في إيجاد البيئة الملائمة لنشاط الفكر الإرهابي والتطرف ، مشيدًا بجهود جامعة المنصورة ، في مكافحة آفة الإرهاب البغيضة والفكر المتطرف .

كذلك حذّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، من خطورة ما تسمى بـ« حروب الجيل الرابع » ، الموجهة ضد شباب مصر ، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ، وذلك عن طريق نشر « الشائعات الكاذبة والمغرضة » ، التي تسعى لإسقاط الدولة المصرية .

وطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أجهزة المجتمع ، بمواجهة مثل هذه الحروب ، وذلك من خلال نشاط أجهزة الإعلام ، وتربية النشء ، ودور الأسرة و التعليم ، بإعطاء الأجيال الشابة أكبر قدر من الوطنية .

عميد كلية الحقوق في جامعة المنصورة ، الدكتور شريف يوسف خاطر ، قال إن التطرف ظاهرة قديمة ، لازمت البشرية على مدى تاريخهم ، مشيرا إلى أن تطرف الأفعال ، ناتج من تطرف الأقوال و الأفكار .

وأضاف خاطر ، أن مواجهة الأفكار المتطرفة ، التي تدفع الشباب أحيانًا إلى اتخاذ طريق الإرهاب ، تكون من خلال المواجهة القانونية أولًا ، من خلال إصدار قوانين تجرم هذه الأفعال ، والمواجهة العسكرية ، وتعويض ضحايا الإرهاب ، وأيضًا تحصين الشباب والمجتمع من خلال الندوات والمؤتمرات .