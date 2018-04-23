«الزراعة»: خاطبنا الجانب الروسي بشأن اللازم نحو شحنة بطاطس مصابة بـ«العفن البني»

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قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، المهندس عبد الحميد الدمرداش ، اليوم الإثنين ، إن إدارة الحجر الزراعي في وزارة الزراعة ، خاطبت الجانب الروسي لاتخاذ إجراءات حاسمة ، نحو مساحة 500 ألف بطاطس مُصابة بـ«العفن البني» ، تسببت في إيقاف الصادرات إلى روسيا ، وهذه المساحة من حوضين ، أحدهما في الوجه البحري ، والآخر في الوجه القبلي .

وأضاف الدمرداش ، في تصريحات صحفيّة عنه ، اليوم الإثنين ، أن مصر تصدّر مساحة 500 ألف طن من محصول البطاطس ، خالية من العفن البني ، بكميات تصل إلى 300 ألف طن .

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وبلغ إجمالي الصادرات من مساحة الـ500 ألف فدان الخالية من العفن البني ، ما يقرب من 800 ألف طن هذا العام ، مقابل 400 ألف طن خلال العام الماضي.

ولفت رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، إلى أنه يجري فحص الشحنات التصديرية ، لمعرفة الشركات المتورطة في الشحنات المصابة بالعفن ، ومن الذي تلاعب في هذه الشحنات ، سواء من الحكومة أو المصدرين ، ومن المتسبب في الأزمة ، واتخاذ قرار بشأنهما ، وإرسال تقرير إلى الجانب الروسي.