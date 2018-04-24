اليوم.. جنايات القاهرة تنظر محاكمة بديع وآخرين في «فض رابعة»

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تبدأ محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار حسن فريد ، اليوم الثلاثاء ، نظر محاكمة المتهم محمد بديع ، المرشد العام لجماعة الإخوان ، و738 متهما آخرين ، في القضية المعروفة إعلاميا ب« فض اعتصام رابعة العدوية » .

وتستكمل المحكمة ، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء ، سماع مرافعة دفاع المتهمين ، وعرض 3 متهمين على مستشفى السجن .

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وكانت النيابة ، أسندت إلى المتهمين في القضية ، اتهامات عدة ، بينها « تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية ، واسمه حاليا ميدان هشام بركات ، إضافة إلى تقييد حرية الناس في التنقل ، وقطع الطريق العام ، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم في ميدان رابعة العدوية ، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل ، والشروع في القتل .