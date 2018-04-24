الجيش المصري أقوى جيوش إفريقيا

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تصدر الجيش المصري ، قائمة أقوى الجيوش في إفريقيا ، حسب ما كشف مؤشر أقوى الجيوش الإفريقية للعام 2018 ، الصادر عن المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية « جلوبال فاير باور » .

وحل الجيش الجزائري في المركز الثاني ، بحسب المؤشر الأمريكي ، تلاه جيوش جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنجولا وإثيوبيا .

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أما الجيش المغربي ، فحل في المركز السابع ، يتبعه جيوش السودان ، و ليبيا ، في المركزين الثامن والتاسع ، بينما احتل الجيش التونسي ، المركز الحادي عشر في القائمة الإفريقية ، التي شملت تقييم قوة ٣٤ جيشًا إفريقيًا ، ما يؤكد سيطرة الجيوش العربية ، على صدارة الترتيب في القارة السوداء ، وذلك باستثناء المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس .

وتربط مصر والجزائر ، علاقات تاريخية قوية ، منذ ساندت مصر ، بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، ثورة الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي ، كما أعلنت الثورة الجزائرية من مدينة القاهرة ، في العام 1954 ، ودعمتها مصر بشكل كبير على مختلف النواحي ، سياسيًا وإعلاميًا وعسكريًا .

وفي فترة الخمسينيات والستينيات ، تبنت مصر قضية الجزائر في المؤتمرات الدولية ، وأكدت شرعية وعدالة المطالب الجزائرية ، إضافة إلى أن النشيد الوطني الجزائري ، لحنه الموسيقار المصري الراحل ، محمد فوزي ، وفي ديسمبر من العام الماضي ، منح الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة ، أعلى وسام جزائري ، لاسم الفنان الراحل .

الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين ، اتجه قبل حرب أكتوبر 1973 إلى موسكو ، وقدم للقيادة السوفيتية شيكًا على بياض ، و بناء عليه ، تم مد مصر بطائرات ومعدات عسكرية ، لازمة لخوض الحرب ، كما شاركت قوات من الجيش الجزائري ، جنبًا إلى جنب الجيش المصري ، في حرب أكتوبر 1973 .