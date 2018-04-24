السيسي يهنئ صلاح على فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي: فخور بك

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هنأ الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء ، اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ، محمد صلاح ، على فوزه بجائزة أفضل لاعب محترف في الدوري الإنجليزي « بريميرليج » .

ونشر حساب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على موقعي « فيس بوك » للتواصل الاجتماعي ، و« إنستجرام » لتبادل الصور والفيديوهات ، صورة لابن مصر ، وعلق عليها : « أتقدم بالتهنئة لابن مصر محمد صلاح ، على ما حققه من إنجاز يدعو إلى الفخر ، ويؤكد على قدرات المصريين المُبهرة في كل المجالات ، فخور به وبكل مصري يرفع اسم مصر » .

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وكان اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول ، بالدوري الإنجليزي ، محمد صلاح ، فاز أول أمس الأحد ، في حفل نقلته وسائل إعلام عالمية ، بجائزة أفضل لاعب محترف في صفوف الدوري الإنجليزي ، « بريميرليج » ، ليصبح أول لاعب مصري يتوج بهذا اللقب ، بعد مسيرته الكروية المشرفة ، مع ناديه « ليفربول » .