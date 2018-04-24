وزارة الشباب والرياضة تناقش قانون الخدمة المدنية الجديد

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استكملت اليوم الموافق 24 أبريل 2018، وزارة الشباب والرياضة فعاليات الدورة التدريبية، لمعاوني مديري مديريات الشباب والرياضة، والتي انعقدت من الفترة 21 أبريل إلى 25 إبريل وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة برئاسة المهندس “خالد عبد العزيز” الذي يشغل منصب رئيس الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

وذلك بحضور المستشار “جمال أبيب” الذي يشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكلاً من شيماء صلاح وفاطمة مجدي وكريم إبراهيم مشرفي البرنامج التدريبي.

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كما تحدث “أبيب” عن قانون الخدمة المدنية الجديد، وذكر أهم المواد القانونية والتشريعية التي تحكم الحياة الخدمية والوظيفية والمدنية، بالإضافة إلى أهم الجرائم والعقوبات التي نص عليها القانون الجديد، وأهم الجرائم التي تؤدي إلى العزل من الوظيفة.

كما أشار إلى إلغاء قانون 47 والسلبيات التي تم مناقشتها وتعديلها في قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أكد على الجنح التي تستدعي الفصل من الوظيفة مثل السرقة والعلاقات المشبوهة وقضايا الإغتصاب وهتك العرض، والتحريض على مثل هذه الجرائم.

كما أضاف “أبيب” أن الوزارة دائماً تسعى أن ترتقي بالسلوك الوظيفي والإداري، من خلال قانون الخدمة المدنية وضرورة تطبيق القانون ، وتفضيل المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية داخل المؤسسات بالدولة، هذا بجانب المحافظة على كرامة الوظيفة ووضع حدود تراعي الآداب العامة مع الرؤساء والموظفين، محذراً من التستر على جرائم الرشوة والفساد واستغلال السلطة داخل المؤسسات الحكومية.

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