بالفيديو صرف مبكر مايو ويونيو لحصص الدعم السلعي استعداداً لشهر رمضان

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تابع موقع مصر 365 إعلان برنامج “صباح البلد” والذي يتم إذاعته عبر قناة صدى البلد الفضائية مجموعة من أبرز العناوين العالمية والرياضية، ومن أبرز تلك العنوان هي “صرف مبكر لتموين شهر مايو ويونيو استعداداً لشهر رمضان الفضيل”.

كما تضمن البرنامج الإعلان عن بدء العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد خلال شهر يونيو القادم وبدء سداد الاشتراكات حيث أن هذا هو الشرط من أجل الانتفاع بتلك الخدمات الطبية.

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وقد أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي قائلاً “المصريون لن يكونوا فئران تجارب”، كما تم الإعلان عن نبأ قيام رئيس الهيئة القومية للأنفاق اليوم بإنشاء أكبر محطة مترو في منطقة الشرق الأوسط في هيليوبوليس.

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