بالفيديو الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس وتتوقع أمطار تصل لحد السيول

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال حيث أعلن قائلاً “إن مصر لا زالت في فصل الربيع الذي يتصف بالتقلبات الجوية الحادة التي سوف تستمر لمدة ثمانية وأربعين ساعة أو اثنين وسبعين ساعة على الأكثر”.

وقد حذر الدكتور أحمد عبدالعال خلال مكالمة هاتفية له خلال برنامج “هذا الصباح” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الموافق الثلاثاء حيث أعلن قائلاً “سوف تشهد البلاد تقلبات جوية خلال نهاية الأسبوع الحالي، حيث تتكون السحب وتسقط الأمطار التي قد تصل إلى حد السيول على مناطق جنوب سيناء ووسطها، بالإضافة إلى نشاط مصحوب بالرياح”.

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وأكد على عودة درجات الحرارة إلى ارتفاعها خلال بداية الأسبوع القادم ليسود البلاد طقس طبيعي كالمعتاد في ذلك الوقت من كل عام.

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