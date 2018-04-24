التعليم: تنفي شائعات الاستغناء عن المعلمين بعد تطبيق النظام التعليمي الجديد

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تابع موقع مصر 365 تأكيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والإعلامي أحمد خيري على عدم وجود نية لدى الوزارة في الاستغناء عن أي معلم من المعلمين المتواجدين حالياً في المدارس الحكومية أثناء تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأضاف قائلاً “مافيش استغناء عن أي معلم، ولو كنا نخطط للاستغناء عن أي عدد من المعلمين لما كانت الوزارة تهتم يومياً بالبحث عن حلول جذرية لمشاكل المعلمين من الناحية الإدارية الخاصة بالمشاكل المادية والترقي والعمل على زيادة دخلهم وبحث مشاكلهم المهنية إلى جانب العمل على توفير برامج تدريبية لتنميتهم من الناحية المهنية والعمل على تطوير أدائهم”.

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وأكد الإعلامي أحمد خيري أن مروجي تلك الاشاعات التي تعلن عن الاستغناء عن بعض المعلمين خلال تطبيق النظام التعليمي الجديد هم قلة تريد من ذلك إثارة الفتن والقلاقل وترفض مبدأ التغيير والتطوير في المنظومة التعليمية.

وأكد على أن نظام التعليم الجديد لن يتم من خلاله الاستغناء عن أي معلم، ولكن سوف يتم الاستغناء فقط عن الدروس الخصوصية وعن نظام تحفيظ الطلاب للمعلومات دون أي فهم والهدف من ذلك تخريج طالب مصري يبدع ويفكر ويبتكر، وأكد أن هذا لن يحدث عن طريق المعلم.

وأشار أن الاعتماد على تكنولوجيا التعليم والتابلت لن يتم إلا من خلال وجود المعلم الذي يقوم بشرح المحتوي التعليمي الموجود على “التابلت التعليمي”.

ويجدر هنا الإشارة أن هناك العديد من الشائعات التي قد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعلن أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى على الاستغناء عن جزء كبير من المعلمين من خلال تطبيقها لنظام التعليم الجديد في إطار خطة الوزارة لتوفير النفقات وتقليل العمالة.

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