«الكليّة الحربيّة» تستضيف وفودًا شبابية بمناسبة «تحرير سيناء»

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استقبلت الكلية الحربية ، اليوم الثلاثاء ، وفدًا شبابيًا من وزارة الشباب والرياضة من محافظات الجمهورية المختلفة ، وذلك تحقيقًا لمسؤولياتها الاجتماعية ، كواحدة من أعرق الكليات العسكرية في الشرق الأوسط ، وذلك في إطار استمرار القوات المسلحة ، في التواصل مع جميع مؤسسات الجمهورية ، وفي إطار غرس قيم الولاء والانتماء لدى الشباب .

محافظة شمال سيناء ، حرصت على المشاركة بقوة ، من خلال وفد كبير من طلاب المراحل التعليمية المختلفة ، وذلك بالتزامن مع استمرار عملية الجيش المصري الشاملة ، في شمال سيناء « سيناء 2018 » .

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الفعاليات التي شهدت مشاركة شبابية واسعة ، بدأت بعرض فيلمين وثائقيين ، الأول عن « نشأة الكليّة الحربيّة » ، والثاني جاء تحت عنوان « يوم في حياة طالب بالكليّة الحربيّة » .

واستعرض الفيلم الثاني ، « يوم في حياة طالب بالكليّة الحربيّة » ، الملامح الرئيسيّة التي يعيشها الفرد المقاتل في هذه الكلية .

وعقب ذلك ، زارت الوفود متحف الكليّة الحربيّة ، الذي يضم عددًا كبيرًا من اللوحات والمقتنيات التاريخيّة ، إضافة إلى زيارة مضمار الفروسية في الكليّة .

إلى هذا ، قدَّمت مجموعة من طلاب الكليّة الحربيّة ، عرضًا في مهارة السباحة ، إضافة إلى قفزة الثقة ، التي تعكس مدى ما اكتسبه الطلاب من مهارات رياضيّة وبدنيّة ، وقوة تحمل عالية ، وهي إحدى الركائز الأساسية لبناء الكفاءة القتالية .

وشملت الزيارة كذلك ، عرضًا للأجنحة التخصصيّة في الكليّة الحربيّة ، واستعراضًا للأجهزة التخصصيّة ، التي تستخدم في إعداد وتأهيل الطلاب ، في مختلف تخصصات « المشاة والمدرعات والمدفعية » ، والتي تمكن الطلاب فور التخرج ، من العمل ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة المصرية .

واشتملت الزيارة أيضًا ، جولة تفقدية في صالة المنازلات ، لمشاهدة ما وصل إليه الطلاب من مهارة عالية في تنفيذ الرماية ، باستخدام أحدث الأجهزة العالميّة .

وشارك في الرماية ، عدد من طلاب الكليّة الحربيّة ، كما شاهدت الوفود أوبريت غنائي ، تحت إشراف « الإدارة المركزية للطلائع » .

الفعاليات حضرها مدير الكلية الحربية ، وقائد قوات الدفاع الشعبي ، ووكيل وزارة الشباب والرياضة .