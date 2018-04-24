القضاء العسكري يصدر أول حكم على “جنينة” في تهمة الأخبار الكاذبة

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تابع موقع مصر 365 قيام المحكمة العسكرية صباح اليوم الموافق الثلاثاء بإصدار حكم قضائي على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك بسبب إدانته في قضية إذاعة شائعات وأخبار كاذبة.

وقد أعلنت بعض المصادر بإن المحكمة العسكرية قد قامت باعتماد حيثيات حكمها على المستشار هشام جنينة حيث أن تصريحاته كان من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف هيبة أجهزة الدولة المصرية والنيل منها، وخصوصاً بعد نفى الفريق “سامي عنان” لامتلاكه أي مستندات أو ملفات خارج أو داخل مصر.

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