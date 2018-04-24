انطلاق فعاليات التدريب العسكري المصري البحريني «خالد بن الوليد».. فيديو

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نشرت وزارة الدفاع المصرية ، اليوم الثلاثاء ، مقطع فيديو لبدء فعاليات التدريب «المصري- البحريني» (خالد بن الوليد 2018) ، المقام في دولة البحرين ، وذلك بمشاركة قوات خاصة من مصر والبحرين .

وأشارت وزارة الدفاع ، وفق بيان منها أمس الإثنين ، إلى الإعداد والتجهيز الجيدين للقوات الخاصة ، قبل السفر والتحرك للمشاركة في التدريب .

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ويشتمل التدريب المشترك ، على تنفيذ عددا من الأنشطة والفعاليات ، والمحاضرات النظرية والعملية ، لتنسيق الجهود ، وذلك لتحقيق الاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين .

ولفت البيان ، إلى تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة ، من جانب القوات الخاصة الملكية البحرينية ، من أجل تحقيق الدمج بين القوات المشاركة .

ويهدف التدريب المصري البحريني أيضا ، إلى توحيد المفاهيم العملياتية ، وتنفيذ الرمايات من أوضاع الاشتباك المختلفة ، بالذخيرة الحية ، والتدريب على اقتحام المنشآت ، و التي تعد أحد المهارات الخاصة ، التي تتطلبها طبيعة عمل قوات الصاعقة ، للوصول إلى الأهداف .

التدريب « خالد بن الوليد 2018 » ، يأتي في إطار خطة المناورات المشتركة للقوات المسلحة ، مع الدول ، لنقل وتبادل الخبرات ، وفي إطار تعزيز أوجه التعاون العسكري ، وصقل مهارات العناصر المشاركة ، وقدرتها على تنفيذ المهام المخالفة ، للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالية .