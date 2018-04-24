الجنايات تغرم “ناجي” عشرين ألف جنيه بسبب مادة كتابية خادشة للحياء

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إصدار الدائرة عشرين في محكمة جنايات جنوب القاهرة بعابدين حكم قضائي تحت رئاسة المستشار حسني الضبع بغرامة الكاتب “أحمد ناجي” عشرين ألف جنيهاً مصرياً بسبب اتهامه بنشر مادة كتابية تعد خادشة للحياء العام.

وقد أكدت نيابة وسط القاهرة على إحالة الكاتب أحمد ناجي إلى “محكمة الجنايات” حيث وردت في نص إحالته التالي “الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهم إلى المحكمة بسبب ما قام به ناجي، ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجّر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكًا حرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجًا على عاطفة الحياء”.

Advertisements

أقرا المزيد التفاصيل الكاملة لجولة وزير الإسكان في «مثلث ماسبيرو»