التفاصيل الكاملة لجولة وزير الإسكان في «مثلث ماسبيرو»

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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، جولة تفقدية للأعمال الجارية ، في منطقة « مثلث ماسبيرو » ، والتي هدمت المنازل القديمة فيها ، لبدء تنفيذ مخطط تطويرها ، بعد الانتهاء من الإخلاء والهدم .

رافق الوزير خلال جولته ، التي أجراها اليوم الثلاثاء ، الدكتور عاصم الجزار ، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري ، والمهندس خالد صديق ، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية .

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وأشار الدكتور مصطفى مدبولي ، إلى إخلاء الشاغلين للوحدات السكنية في المنطقة ، بنسبة 99% حتى الآن ، وعددها 4301 وحدة سكنية ، لافتًا إلى أن التعامل جار مع شاغلي الوحدات غير السكنية ، بالتعويض النقدي.

ووفقا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وفّر صندوق تطوير المناطق العشوائية ، التابع لوزارة الإسكان ، مبلغ 140 مليون جنيه لمحافظة القاهرة ، إضافة إلى إخلاء 83% من الوحدات غير السكنية ، وعددها 798 وحدة غير سكنية ، بمعرفة حي بولاق أبو العلا .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي ، أنّه تمّت إزالة ما يقرب من 80% من المباني المقرر إزالتها ، وتقسيم المنطقة إلى 7 قطاعات ، وإزالة القطاعات من الأول حتى الرابع ، ويجري العمل في القطاع الخامس ، مع البدء في أعمال إزالة الوحدات ، بعد صرف التعويضات ، بالتوازي في القطاعات الأخرى .

«الدولة ستنفذ مخطط التطوير على أعلى مستوى، لهذه المنطقة المهمة في قلب القاهرة ، والتي تبعد مسافة قليلة عن النيل» . قال وزير الإسكان ، لافتا إلى أن الدولة أنفقت نحو 3 مليارات جنيه ، على التعويضات للأهالي الذين أخلوا منازلهم في المثلث ، إضافة إلى البنية الأساسية .

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إن مخطط التطوير سيضاهي أفضل المناطق العالمية ، ومن المقرر أن تضم المنطقة استخدامات فندقية ، إدارية ، وتجارية .

«مدبولي» أعرب أيضًا عن سعادته ، بالإنجازات التي تحققت في المنطقة حتى الآن ، خصوصًا وفي ملف تطوير العشوائيات بوجه عام ، والذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، « أهمية فائقة » .

وقدَّم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الشكر إلى مسؤولي الوزارة ، ووزارة الداخلي ، ومحافظة القاهرة ، الذين بذلوا جهودًا كبيرة ، لتحقيق هذا الإنجاز .

من جانبه ، قال نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري ، الدكتور عاصم الجزار : « اقتصر التدخل بالتطوير وأعمال الهدم والإزالة ، على المنطقة ذات الخطورة من الدرجة الثانية ، بمساحة 40.3 فدان ، إذ تم خروج عدد من المباني ذات القيمة والحالة الإنشائية الجيدة ، مثل العمارات الموجودة على الكورنيش ، و26 يوليو ، وتمَّ عرض بدائل على شاغلي الوحدات السكنية منذ بداية العام 2017 » .

وشرح «الجزار» ، البدائل التي طرحتها الوزارة على الأهالي ، والتي تمثلت في : من البديل الأول وحتى الثالث : 3 أنظمة للراغبين في العودة للمنطقة بعد التطوير ، البديل الرابع : التعويض النقدي ، البديل الخامس : التعويض بوحدة في حي الأسمرات .

وأشار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري ، إلى أنَّ نتيجة الرغبات لشاغلي الوحدات السكنية ، كانت : « 20% عودة للمنطقة بعد التطوير ، و 70% تعويض نقدي ، و 10% تعويض بوحدة في حي الأسمرات في حي المقطم » .

وأردف الدكتور مصطفى مدبولي ، إلى توقيع اتفاقيات التعويضات مع محافظة القاهرة ، وتوفير دفعات التمويل ، وبلغت التعويضات النقدية الخاصة بشاغلي الوحدات السكنية في المنطقة ، ما يقرب من 445 مليون جنيه .

ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى توفير 334 مليون جنيه من قيمة التعويضات ، وبلغت قيمة الإيجارات المؤقتة للراغبين في البقاء في المنطقة بعد التطوير ، 43 مليون جنيه ، تم توفيرها بالكامل ، بإجمالي 40 ألف جنيه لكل أسرة خلال فترة التطوير ، ومدتها ثلاث سنوات .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي ، أن قيمة تعويضات الوحدات غير السكنية ، بلغت 195 مليون جنيه ، تمَّ توفير 140 مليون جنيه منها ، موضحا أن مبادئ التطوير ، نصت على : « التطوير بالمشاركة مع أهالي المنطقة ، لا للإخلاء القسري وتعويض السكان طبقا لاستحقاقاتهم ومبدأ العدالة الاجتماعية ، المنطقة جزء من قلب مدينة القاهرة و لذا يجب أن تعكس طابع وروح المدينة ، القيمة الاقتصادية والموقع المتميز للمنطقة » .

وزاد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن المنطقة تقع في حي بولاق ، التي تعتبر منطقة استراتيجية في وسط العاصمة على كورنيش النيل ، بجوار مبانٍ مهمة ووزارات سيادية في الدولة ، كمبنى الإذاعة والتليفزيون « ماسبيرو » ، ووزارة الخارجية .

وعانت المنطقة ، وفق وزير الإسكان ، لعقود طويلة ، ولم يتم وضع خطط تنفيذية لتطويرها ، لوجود أزمات بين الأهالي والحكومة والمستثمرين .

واختتم وزير الإسكان كلمته ، قائلا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أولى منذ توليه المسؤولية ، اهتمامًا بتطوير المناطق العشوائية ، ومنها منطقة مثلث ماسبيرو . حيث صدر قرار رقم (1790) لسنة 2015 من محافظ القاهرة ، بإعلان منطقة مثلث ماسبيرو منطقة إعادة تخطيط ، ومحددة بالشوارع « شارع 26 يوليو – شارع كورنيش النيل – شارع الجـلاء » ، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة طبقا لقرار إعادة التخطيط ، نحو 73 فدانا .