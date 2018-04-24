لقاء «السيسي» و«المفوض الأوروبي».. مباحثات حول «الغاز والكهرباء»

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم الثلاثاء ، مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ، ميجيل آرياس كانتيه .

حضر اللقاء ، المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة .

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، في بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة ، اليوم الثلاثاء ، إنَّ السيسي أعرب عن تقدير مصر ، للتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، في مجالات عدة ، وأهمية علاقتها الاستراتيجية مع الاتحاد ، والتطلع إلى التعاون معه في مجال الطاقة .

الرئيس استعرض كذلك ، خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي ، التطور الكبير الذي شهده قطاع الكهرباء في مصر ، خلال الأعوام القليلة الماضية ، لافتًا إلى أنَّ الدولة ، تبنت استراتيجية شاملة وطموحة ، لتطوير منظومة الكهرباء بشكل كامل ، في مختلف محافظات الجمهورية .

وشملت خطة مصر ، بناء محطات توليد جديدة ، وتطوير البنية التحتية ، وشبكة التوزيع ومحطات التحكم ، إضافة إلى رفع كفاءة مختلف معدات التشغيل الخاصة بالكهرباء .

وقال السيسي – وفق البيان- ، إنَّ هذا التطور يؤهل مصر ، لأن تصبح جسرًا لنقل الكهرباء ، بين دول المنطقة والدول الأوروبية ، وذلك في إطار مشروعات الربط الكهربائي .

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أشار كذلك إلى أنَّ السيسي ، قال إنَّ مصر كانت من أوائل الدول ، التي أبدت استعدادها للتعاون مع دول الجوار ، في مجال الغاز ، وذلك في ظل امتلاكها البنية الأساسية ، من مصانع الإسالة والموانئ ، وشبكات خطوط الغاز ، بدعم من علاقات سياسية متميزة ، مع مختلف دول المنطقة ، إضافة إلى ما تتمتع به مصر ، من استقرار سياسي وأمني ، نابع من إرادة شعبية قوية .

المفوض الأوروبي ، لفت خلال اللقاء ، إلى تميز العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي ، خصوصًا العلاقات الاقتصادية والتجارية ، كما أكد حرص الاتحاد ، على تعزيزها ، وتكثيف التعاون المشترك مع مصر في مجال الطاقة .

وأشاد كانتيه ، بالإنجازات التي شهدتها مصر ، خلال السنوات القليلة الماضية ، معربًا عن مدى إعجابه ، بالمشروعات التي نفذتها مصر ، بأيادٍ وخبرات مصرية في وقت قياسي .

ورحب المسؤول الأوروبي ، بالتوقيع على مذكرة تفاهم ، مع وزارتي الكهرباء والبترول ، حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة ، بين مصر والاتحاد الأوروبي .

وتهدف هذه المذكرة ، إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة ، ودعم تطوير قطاعات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أشار كذلك إلى أن كانتيه ، قال إنَّ مصر أصبحت محورًا مهمًا للغاز في المنطقة ، وذلك في ظل موقعها الجغرافي الاستراتيجي ، إضافة إلى اكتشافات الغاز ، التي تؤهلها إلى الانتقال إلى مرحلة التصدير مستقبلًا .

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة ، أن مصر أصبحت سوقًا جاذبة للاستثمار ، في مجال الغاز والبترول ، بما يساعدها على التحول ، لتصبح مركزًا رئيسيًا للطاقة .

ولفت كانتيه ، إلى مساندة الاتحاد الأوروبي ، لخطط مصر في تصدير الغاز المسال ، في ظل اهتمام الاتحاد بتنويع مصادره من الطاقة .

وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي ، أنَّ مصر تسير في الاتجاه الصحيح ، نحو التحول إلى اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة .

وأردف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أن اللقاء تناول التباحث حول موضوعات البيئة وتغير المناخ ، إذ أشار «السيسي» إلى اهتمام مصر بهذه الموضوعات ، لإدراكها خطورة التداعيات السلبية ، الناجمة عن تغير المناخ .

وأشار «راضي» ، إلى أهمية الالتزام الدولي ، بالعمل الجماعي لمكافحة مشكلات وتداعيات تغير المناخ ، إضافة إلى أهمية العمل على مساعدة الدول النامية ، في توفير التمويل اللازم ، لتمكينها من تنفيذ التزاماتها ، في هذا الإطار .