بعد الأمطار المفاجئة.. الجيزة تدفع بسيارات لشفط المياه من شوارعها

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طالب اللواء محمد كمال الدالي ، محافظ الجيزة ، أمس الثلاثاء ، الهيئة العامة للنظافة والتجميل في الجيزة ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، إضافة إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ، بالدفع بسيارات لشفط المياه من شوارع المحافظة ، لإزالة أي تراكمات حدثت ، نتيجة الأمطار المفاجئة ، التي هطلت على مصر مساء أمس الثلاثاء .

ووجه محافظ الجيزة ، بالاهتمام بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق والميادين والشوارع ، من أجل إزالة أي آثار للأمطار ، كي لا تتأثر الحركة المرورية في المحافظة .

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كما وجه اللواء محمد كمال الدالي ، بغلق كوبري الدقي المعدني بشكل عاجل ، والذي يجرى به حاليًا تغيير طبقة « إيبوكس » ، وذلك بشكل مؤقت ، كي لا تتأثر حركة السيارات ، وأيضا منعًا للحوادث ، على أن تعيد المحافظة فتح الكوبري ، عقب إزالة آثار المياه .

بدوره ، قال يحيى فايد ، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ، إن الهيئة ، و بمجرد هطول الأمطار ، دفعت بـ 6 شفاطات ، مدعومة بعمال النظافة ، لإزالة آثار الأمطار .

من جانبه ، قال المهندس حنفي محمد حنفي ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، إن الشركة دفعت بمعداتها ، للمعاونة في رفع أي تراكمات وصرف ، أي مياه للأمطار ، وذلك على أقرب شبكة للصرف الصحي بالمحافظة .