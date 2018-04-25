بعد الأمطار المفاجئة.. الجيزة تدفع بسيارات لشفط المياه من شوارعها

منذ 49 دقيقة أخبار مصر
بعد الأمطار المفاجئة.. الجيزة تدفع بسيارات لشفط المياه من شوارعها
أمطار رعدية

طالب اللواء محمد كمال الدالي ، محافظ الجيزة ، أمس الثلاثاء ، الهيئة العامة للنظافة والتجميل في الجيزة ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، إضافة إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ، بالدفع بسيارات لشفط المياه من شوارع المحافظة ، لإزالة أي تراكمات حدثت ، نتيجة الأمطار المفاجئة ، التي هطلت على مصر مساء أمس الثلاثاء .

ووجه محافظ الجيزة ، بالاهتمام بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق والميادين والشوارع ، من أجل إزالة أي آثار للأمطار ، كي لا تتأثر الحركة المرورية في المحافظة .

كما وجه اللواء محمد كمال الدالي ، بغلق كوبري الدقي المعدني بشكل عاجل ، والذي يجرى به حاليًا تغيير طبقة « إيبوكس » ، وذلك بشكل مؤقت ، كي لا تتأثر حركة السيارات ، وأيضا منعًا للحوادث ، على أن تعيد المحافظة فتح الكوبري ، عقب إزالة آثار المياه .

بدوره ، قال يحيى فايد ، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ، إن الهيئة ، و بمجرد هطول الأمطار ، دفعت بـ 6 شفاطات ، مدعومة بعمال النظافة ، لإزالة آثار الأمطار .

من جانبه ، قال المهندس حنفي محمد حنفي ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، إن الشركة دفعت بمعداتها ، للمعاونة في رفع أي تراكمات وصرف ، أي مياه للأمطار ، وذلك على أقرب شبكة للصرف الصحي بالمحافظة .