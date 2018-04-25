السيسي يقرر إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة التطرف برئاسته

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قرر الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي ، أمس الثلاثاء ، إصدار القانون رقم 25 لسنة 2018 ، والخاص بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الاٍرهاب والتطرف ، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب المصري .

والقانون الذي أصدره الرئيس السيسي ، يتكون من 20 مادة ، و ينص القانون في مواده ، على إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف ، الذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية ، وذلك للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته ، ومعالجة آثاره .

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والمجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والفني والإداري ، في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ، كما يتخذ المجلس ، محافظة القاهرة مقرا له ، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر ، يحدده رئيس الجمهورية .

والمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف ، يترأسه رئيس الجمهورية ، ويضم في عضويته ، رئيس مجلس الوزراء ، إضافة إلى رئيس مجلس النواب ، والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ، وبابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية ، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، ووزير الأوقاف ، إضافة أيضا ، إلى الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة ، والوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي .

و يضم المجلس في عضويته أيضا ، وزراء « الخارجية ، الداخلية ، العدل ، الوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الوزير المعني بشؤون الثقافة ، الوزير المعني بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني ، الوزير المعني بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي ، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية » .