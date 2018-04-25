خلال أسبوع.. القوات المسلحة تقضي على 26 تكفيريا وتضبط بؤرا إرهابية في سيناء

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تحت اسم « العملية الشاملة سيناء 2018 » ، أصدرت القوات المسلحة المصرية ، اليوم الأربعاء ، بيانها رقم 20 ، والخاص بشأن عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء ، أكدت خلاله القضاء على 26 تكفيريا ، و 4 عناصر شديدة الخطورة ، إضافة إلى ضبط 173 فردا ، وتدمير مئات البؤر والأوكار الإرهابية ، في شمال ووسط سيناء ، في العمليات التي شنتها القوات المسلحة والشرطة خلال أسبوع .

وذكرت القوات المسلحة ، في بيانها الصادر ، اليوم الأربعاء ، أنه « استكمالا لمراحل العملية الشاملة ( سيناء 2018 ) ، على الاتجاهات الاستراتيجية كافة ، يواصل أبناء الشعب المصري من القوات المسلحة والشرطة ، تقديم أروع ملاحم البطولة والتضحية ، في معركة الشرف ، لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية ، وتدمير بنيتهم التحتية ، واستكمال المهام المخططة بكل عزيمة وفداء » .

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وتابع البيان : « أسفرت العمليات خلال الأسبوع الماضي ، عن تحقيق النتائج الأتية :

– حققت القوات الجوية ، عدة نجاحات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي ، حيث تم استهداف وتدمير 3 أوكار وبؤرة للعناصر الإرهابية ، ما أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين ، إضافة إلى قطع خطوط الإمداد للعناصر الإرهابية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي ، بتدمير 10 عربات محملة بكميات من الأسلحة والذخائر .

– القضاء على أمير التنظيم الإرهابي في وسط سيناء ، ويدعى ناصر أبوزقول ، إضافة إلى مقتل 4 أفراد شديدي الخطورة ، والقبض على 173 فردا آخرين ، في شمال ووسط سيناء .

– القضاء على 8 تكفيريين شديدي الخطورة ، في شمال ووسط سيناء .

– القضاء على 17 تكفيريا ، بواسطة عناصر وزارة الداخلية ، نتيجة معلومات أمنية ، عن اختباء تكفيريين بإحدى المناطق السكنية المهجورة ، في دائرة قسم أول العريش .

– التحفظ على 8 بنادق آلية ،و3 عبوات ناسفة معدة للتفجير ، وكميات من مواد الإعاشة .

– اكتشاف منطقة تدريب على اجتياز الموانع ، خاصة بالعناصر التكفيرية .

– فجرت عناصر المهندسين العسكريين ، 74 عبوة ناسفة ، زرعت لاستهداف قوات المداهمات في مناطق العمليات .

– تدمير والتحفظ على 26 عربة أنواع ، تستخدمها العناصر الإرهابية .

– ضبط وتدمير 25 دراجة نارية دون لوحات معدنية ، خلال أعمال التمشيط والمداهمة .

– تدمير 437 ملجأ ووكر ومخزن ، عثر بداخلهم على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية ، وكميات من الذخائر .

– اكتشاف وتدمير 38 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر ، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتداول ، في شمال ووسط سيناء ، وكذا في نطاق المنطقة الغربية العسكرية .

وتستمر القوات البحرية ، في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف البحرية ، على الاتجاهات الاستراتيجية كافة ، وقطع خطوط الإمداد على العناصر الإرهابية ، ومنع تسللها من وإلى البحر .

وتواصل القوات الخاصة البحرية ، بالتعاون مع التشكيلات التعبوية ، إحكام الحصار البحري على الساحل ، من مدينة رفح وحتى محافظة بور سعيد ، بينما تواصل التشكيلات التعبوية ، وقوات حرس الحدود ، تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة ، حيث تم تنظيم أكثر من 586 كمينا ودورية أمنية ، غير مدبرة على الطرق الرئيسية ، ومناطق الظهير الصحراوي ، إضافة إلى فرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية ، في الاتجاهين الغربي والجنوبي .

وأسفرت جهود قوات حرس الحدود ، وعناصر المهندسين على الاتجاه الشمالي الشرقي ، عن اكتشاف وتدمير أنفاق بمدينة رفح في شمال سيناء ، إضافة إلى 5 مزارع لنبات الخشخاش المخدر ، بمساحة فدانين .

وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية ، تم ضبط عربة نقل ، داخلها 675 مسدس صوت ، 6 آلاف طلقة أنواع ، كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية ، أكثر من 200 فرد متسلل من جنسيات مختلفة ، ربع طن من الحشيش المخدر ، و 650 ألف قرص ترامادول .

وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ، تم ضبط 7 عربات داخل مخزن ، في منطقة وادي حمرة دوم بشلاتين .

ونتيجة للأعمال القتالية ، لقواتنا المسلحة ، استشهد 3 ضباط ، وأصيب ضابط صف وجندي ، خلال الاشتباك ، وتم تطهير البؤر الإرهابية من القوات المشاركة في المداهمات .

وتواصل القوات المسلحة والشرطة المصرية ، جهودهما في حماية تراب الوطن ، وصون مقدساته ، من دنس الإرهاب الأسود ، متمسكين بعقيدتهم الراسخة ، في سبيل تحقيق أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم .