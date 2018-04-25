السيسي في ذكرى تحرير سيناء: المصري لا يستسلم ولا يقبل هزيمة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن تجرية استعادة سيناء بالحرب والسلام ، تؤكد أن الشعب المصري لا ينسى ثأره ، وأنه قادر على صون حدود مصر .

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء ، والتي بثها التليفزيون المصري ، اليوم الأربعاء ، أن « ذكري تحرير سيناء ، بها الكثير من التجليات والدروس التي نتعلمها ، والتي من بينها أن المصري لا ينسي ثأره ، ولا يرضخ لهزيمة ، ولا يقبل الاستسلام ، ويؤكد أيضا أن الأمة المصرية ، قادرة دوما على الانتفاض ، من أجل حقوقها ، وفرض احترامها على الآخرين » .

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وزاد الرئيس السيسي ، في كلمته : « من تجليات ذكري تحرير سيناء ، أنها علمتنا أن الحق المسنود بالقوة يعلو وينتصر في النهاية ، وأن الشعب لا يفرط في أرضه ، وقادر على الحفاظ عليها » ، لافتا إلى أن تحرير سيناء ، نموذج لكفاح الشعب المصري ، وما حققه بالمعاناة والعرق والعمل والتضحية ، كما كان في طليعة أبنائه البواسل ، من رجال القوات المسلحة ، الذين صانوا الأمة ، وكانوا على قدر المسؤولية .

وأضاف السيسي : « اليوم ، وبعد 36 عاما من تحرير سيناء ، ننظر أين نحن وماذا حققنا ، فلا يخفى عليكم أن الأطماع في سيناء لم تنته ، وأن التحديات ما زالت متواصلة ، خاصة أن قوى الإرهاب استغلت حالة الفوضى السياسية في المنطقة ، لاحتلال أراض في الدول الشقيق ، كما زين لهم الوهم ، أنه باستطاعتهم تكرار الأمر ذاته في أرض مصر الغالية » .

واستكمل الرئيس السيسي ، قائلا : « للشعب المصري أن يفخر بأبناء الشرطة والجيش ، الذين يضيقون الخناق على الإرهاب ، كما أتوجه بالشكر لأبطال الشرطة والجيش ، لما تحقق من بسط الأمن والترسيخ للاستقرار ، وهو إنجاز يشهد به العالم لنا ، في الحفاظ على وطن كبير مثل مصر ، وسط ما يحدث حولنا في المنطقة » .

واستطرد السيسي : « نجدد العهد اليوم ، في مواصلة العمل وصون كرامة الوطن في سيناء وجميع أنحاء مصر ، تبنينا خيار السلام باعتباره توجها استراتيجيا ، كما اخترنا التنمية المستدامة ، حيث إن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات ، ونحن عقدنا العزم في على السير في السلام والتعمير ، ومستمرون في مواجهة الإرهاب ، وزرع الخير في كل أرضه ، كما أن الشعب المصري لن يتأخر في تحقيق التنمية ، فالمساهمة في الإرهاب ليست بالسلاح فقط ، بل بالعمل أيضا » .

واختم الرئيس السيسي كلمته ، قائلا : « عيد تحرير سيناء ، عيد لكل المصريين ، وتخليدا لإرادتهم وصلابتهم ، وشجاعة قواته المسلحة وبراعة الدبلوماسية المصرية ، الجميع سطر ملحمة تاريخية في السلام القائم على الحق ، وهذا اليوم ذكري لتخليد شهدائنا الأبرار وبطولاتهم ، وتضحياتهم الخالدة في وجدان مصر ، كل عام وأنتم في خير ، كل عام ومصر الأبية في تقدم » .