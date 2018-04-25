المرور تحذر سائقي السيارات وتطالبهم بالالتزام بمعايير القيادة في الأمطار

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تابع موقع مصر 365 إعلان الإدارة العامة للمرور عن رصدها لهطول أمطار بصورة كثيفة على بعض من المناطق إلى جانب تحركات للعواصف الجوية مع الطقس السيء الذي يسود البلاد خلال الفترة الحالية.

وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم بيان له حيث أعلن مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة اللواء عصمت الأشقر عن متابعته للحالة العامة للطرق بصورة لحظية، وأكد على أن خدمات المرور تؤدي دورها الميداني وتباشر قيادتها على الطرق والمحاور الرئيسية.

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وأوضح أن معايير القيادة الآمنة لابد أن يلتزم بها جميع السائقين خلال فترة الأمطار، ولابد أن يلتزم بالسير بسرعات منخفضة بسبب نقص معامل الاحتكاك بين إطارات السيارة وبين الطريق بسبب تراكم مياه الأمطار.

وأشار على ضرورة التركيز والتحكم في عجلة القيادة بالإضافة إلى تشغيل المساحات بصورة متميزة لعدم انزلاق السيارات، وقد وجه إلى ضرورة العمل على زيادة مسافة الأمان بين السيارات حتى يتمكن السائق من الوقوف بأمان وتفادي الاستخدام المفاجئ والشديد للفرامل.

وشدد الإدارة العامة للمرور على ضرورة التزام قائدي المركبات بالالتزام بمعايير وتعليمات المرور حفاظاً على سلامتهم أثناء القيادة على الطرق خلال فترة الأمطار.

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