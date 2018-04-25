الأحزاب والبرلمانيين يهنئون القيادة والجيش والشعب بتحرير سيناء في الذكرى الـ 36

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تابع موقع مصر 365 إصدار عدد من النواب والأحزاب السياسية بيانات تهنئة للجيش والرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الموافق اليوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر أبريل حيث توجهوا بالتحية إلى أبطال الجيش المصري والذين قد ساهموا في التحرير ومازالوا إلى الوقت الراهن يسطرون التضحيات والبطولات من أجل الحفاظ على أرض الوطن.

وقد أعلن رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري النائب معتز محمد محمود حيث أعرب عن خالص تهانيه على رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي وإلى القوات المسلحة وإلى جموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل وأكد أنها تعد ذكرى عزيزة تؤكد على الكرامة والعزة للمصريين جميعاً.

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وأضاف أن القوات المسلحة المصرية في سبيل استعادة سيناء قد قدمت آلاف من الشهداء وقد قدمت العديد من التضحيات الغالية من أجل استعادة تراب الأراضي المصرية في سيناء، وأكد أن القيادة السياسة في الأراضي المصرية تحت قيادة السيد الرئيس قد قامت بإعداد برنامج وطني شامل وكامل من أجل تنمية سيناء وتطويرها في جميع المجالات، وتوفير العديد من فرص العمل.

وقد أعرب أمين عام حزب تحيا مصر الدكتور وائل الشهاوي أن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء هو احتفال لجموع الأمة العربية وليس احتفال للدولة المصرية فقط، وأكد أن انتصار القوات المسلحة المصرية تعد هو الجيش العربي الوحيد الذي انتصر على جيش إسرائيل.

وأعلن الشهاوي أن قدرة جمهورية مصر العربية وقيادتها وجيشها وشعبها على مواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات التي تواجهها الدولة المصرية خارجياً وداخلياً من أجل تحقيق النجاح والوصول إلى الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الأراضي المصرية وهزيمة عناصر التطرف والإرهاب والقضاء عليه نهائياً في الأراضي المصرية.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم ائتلاف حب الوطن أسامة عقبي حيث أعلن ان الائتلاف يقدم التهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بفوز الرئيس في الانتخابات الرئاسية خلال عام 2018.

وأضاف البيان الصادر عن الائتلاف بهذه المناسبة ” إننا نستغل تلك المناسبة الطيبة، للتأكيد على أننا صف واحد في مواجهة الإرهاب والتحديات الراهنة، وواثقون أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، قادرة على تحقيق آمالها وطموحاتها في تحقيق التنمية المستدامة”.

وقد أعلن رئيس حزب مصر الثورة الدكتور حسين أبو العطا أن مناسبة تحرير سيناء يتم وصفها بأنها إنجاز في تاريخ الدولة المصرية وهو يعد إنجاز تاريخي للجيش المصري العظيم بعد أن نجح أبطال مصر في استرداد أراضي سيناء.

وأضاف قائلاً ” إن أبطالنا من القوات المسلحة البواسل لا يترددون لحظة واحدة في تقديم أرواحهم ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذَّود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنَه وتهدد استقراره”.

وأعلن حسين أبو العطا عن ثقة المطلقة في قدرة أبطال العملية الشاملة التي تتم في سيناء على دحر ومكافحة التطرف والإرهاب وخوارج تلك الفترة، وأكد على أن جمهورية مصر العربية تحت قيادتها السياسة وشعبها لن يهدأ لها بال حتى يتم تحرير الأراضي المصرية من دنس الإرهاب.

صرح القيادي في حزب الحركة الوطنية الدكتور أحمد نشأت حمد إن ذكرى تحرير سيناء تبعث على العزة والفخر للشعب المصري العظيم والذي قضي على العدو الإسرائيلي، وأكد على قدرة القوات المسلحة والشرطة المصرية على دحر الإرهاب.

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