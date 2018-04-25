طقس سيء يسود جميع المحافظات المصرية والمنوفية تعلن حالة الطوارئ

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تابع موقع مصر 365 حالة الطقس السيئة التي تشهدها الدولة المصرية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء حيث تشهد البلاد حالة طقس غير مستقرة وسيئة مصحوبة بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من محافظات شمال سيناء والدلتا.

وقد سادت حالة من الطقس السيء في محافظة الدقهلية وحالة من عدم الاستقرار في الطقس مما أسفرت عن الشعور بحالة من البرودة، كما أسفر سقوط الأمطار في العديد من المحافظات إلى هبوب رياح شديدة البرودة.

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وأدت حالة الطقس الغير مستقرة والسيئة إلى التزام عدد من المواطنين في منازلهم خوفاً من حالة الطقس الغير مستقرة إلى جانب سقوط الأمطار بصورة غزيرة وقد قام عدد من أصحاب المحال التجارية بإغلاق محلاتهم بسبب المياه الغزيرة في الشوارع.

وقد أمر رؤساء الأحياء بسرعة الدفع بالعديد من سيارات الشفط عدد من المناطق التي شهدت غزارة في سقوط الأمطار، وقد شهدت محافظة المنوفية حالة من الطقس السيء إلى جانب تعرضها لسقوط الأمطار بصورة كثيفة إلى جانب وجود برق في السماء.

وقد أعلن سكرتير عام المنوفية الدكتور أيمن مختار عن إعلانه رفع حالة الطوارئ في مراكز محافظة المنوفية عقب سقوط الأمطار للحول دون تجمع المياه بصورة كبيرة في الشوارع تعمل على إعاقة حركة المرور بالمحافظة.

وقد شهدت محافظات شمال سيناء أمطار رعدية صحبها انخفاض في درجات الحرارة وغرق العديد من الشوارع في المياه وقد انتشرت برك المياه في عدد من الميادين العامة بالمحافظة والشوارع الرئيسية ومخارج ومداخل مدينة العريش.

وقد أسفرت حالة الطقس السيء إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطق محافظات شمال سيناء، وقد التزام عدد كبير من المواطنين في منازلهم بسبب الظروف الجوية السيئة.

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