الداخلية: تفرج عن 4003 سجين بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

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تابع موقع مصر 365 رصد قطاع السجون المصري لملفات نزلاء السجون في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية من أجل العمل على تحديد أسماء مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وقد توصلت اللجان المتخصصة في قطاع السجون على الإفراج عن ثلاثة آلاف وستمائة وثمانية سجين مما يستحقون الإفراج عنهم بالعفو عن باقي مدة العقوبة، كما قامت اللجنة العليا لقطاع السجون بفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض نزلاء السجون.

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وقد انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن ثلاثمائة وخمسة وتسعين نزيل في إطار الإفراج الشرطي عنهم، وتأتي تلك الإجراءات في إطار حرص وزارة الداخلية المصرية لتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والعمل على تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم من أجل تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وتأتي تلك الإجراءات أيضا في إطار الوزارة في العمل على تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لعام 2018 الصادر بشأن العفو عن باقي المدة العقابية بالنسبة إلى المحكوم عليهم أثناء احتفال الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من شهر أبريل لعام 2018.

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