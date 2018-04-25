طوارئ في «مجلس الوزراء» لمتابعة الطقس.. وتحذيرات من «سيول»

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كثّفت الأجهزة المعنية ، اليوم الأربعاء ، جهود إزالة آثار الأمطار الغزيرة في المناطق المتضررة ، خصوصًا الموجودة في محافظة القاهرة ، حسبما أفادت غرفة العمليات المركزية ، في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، في مجلس الوزراء .

وأكدت الغرفة ، في بيان منها ، اليوم الأربعاء 25 أبريل ، شفط مياه الأمطار ، وتسيير الحركة المرورية في المناطق المتضررة ، مشيرة إلى استخدام 37 « شفاط مياه » في المنطقة الجنوبية ، إضافة إلى 6 شفاطات مياه ، لكل من المنطقة الغربية والشرقية .

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وأشارت الغرفة ، في بيانها ، إلى دعم مناطق القاهرة الجديدة ، بما يقرب من 29 سيارة شفط مياه ، خرجت من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والشركات التابعة لها ، في محافظات « القاهرة ، القليوبية ، المنوفية ، بني سويف ، والمنيا » .

وأوضحت الغرفة في البيان ، أنَّ العمل يجري في تسع مناطق ، وهي : المعصرة « طريق الأوتوستراد أمام مركز شباب المعصرة » ، منشية ناصر « كوبري الملك خالد » ، المعادي « أمام مستشفى القوات المسلحة على كورنيش النيل » ، البساتين « أمام محطة وقود وطنيةر» ، طرة « أمام كنيسة طرة ومصنع النشا » ، الخليفة « مدخل عين الحياة والخيالة ومنطقة الكردي » ، ومصر القديمة « بين الأديرة » .

وأشار بيان الغرفة ، الذي يصدر في ظل موجة من الطقس السيئ ، تتعرض له البلاد حاليا ، إلى استمرار التواجد الكثيف ، لجميع الخدمات المرورية والأمنية .

محطات الوقود في القاهرة الجديدة ، تعمل حاليًا بعد فترة توقف محدودة ، دامت أمس على خلفيّة انقطاع التيار الكهربائي ، وإعادة ضخ مياه الشرب بطاقة منخفضة تدريجيًا .

ولفت البيان ، إلى الانتهاء من شفط تجمعات المياه ، على طريق الإسماعيلية الصحراوي ، « مدخل الشروق 2 حتى المركز الطبي العالمي » ، و إزالة الأضرار عن طريق « طابا ونويبع » ، وإعادة تسيير الحركة عليه ، مشيرة إلى أن العمل يجري ، لإزالة الأضرار على طريق « الزعفرانة – العين السخنة » ، مع استمرار تحويل حركة المرور ، من الطريق إلى طريق « الجلالة – القاهرة » .

وأشار البيان ، إلى جهود غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ، والتنسيق مع المحافظات ، لرفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى ، على الطرق والمعدات الثقيلة ، وجميع الخدمات والإمكانات في المحافظات .

وكشفت الغرفة ، عن توجه الدكتور مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، رفقة قيادات الوزارة ، إلى منطقة القاهرة الجديدة ، للوقوف على أعمال إزالة آثار مياه الأمطار ، من الأماكن المتضررة .

وأعلنت وزارة النقل – وفق بيان غرفة العمليات المركزية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء – ، شفط المياه من جميع تجمعات المياه ، على الطرق المتأثرة ، إضافة إلى المرور على جميع قطاعات الطريق الدائري ، في كل الاتجاهات ، للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه .

وأوضح بيان غرفة العمليات المركزية ، في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء ، إلى أن جميع الأجهزة المعنية ، تهيب بأهمية توخي الحذر ، نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية في عدد من المحافظات ، واحتمالات حدوث سيول ، في محافظات « جنوب سيناء ، شمال سيناء ، السويس ، و البحر الأحمر » ، وهطول الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ، « بورسعيد ، دمياط ، كفر الشيخ ، الإسكندرية ، البحيرة ، ومطروح » ، إضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى والإسماعيلية والدقهلية والشرقية .

ونصحت الغرفة – وفقًا للبيان – ، بالمتابعة المستمرة لأحوال الطقس ، من خلال وسائل الإعلام المختلفة ، ومراقبة حالة الجو ، قبل استخدام الطرق ، خصوصًا الطرق السريعة منها ، مع الحرص الدائم عند قيادة السيارة ، واتباع جميع إجراءات الأمان والسلامة .

وشددت الغرفة أيضا ، على أهمية الاحتفاظ بأرقام الطوارئ المختلفة ، التي تشمل « الإطفاء 180 ، الإسعاف 123 ، و خدمة الطوارئ على الطرق السريعة 01221110000 » .