الداخلية تنقذ 21 طالب احتجزتهم السيول بمحمية وادي دجلة

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أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليوم الموافق الأربعاء 25 أبريل 2018، أن قوات الأمن قد تمكنت من إنقاذ 21 طالب بإحدى المدارس،قد احتجزتهم السيول في وادي دجلة بحي المعادي.

وقد أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق على أنها تتلقى بلاغات واستغاثات المواطنين، وتقوم بالتعامل الفوري وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

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حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد احتجاز أتوبيس خاص يقل طلاب من إحدي مدارس محمية وادي دجلة بحي المعادي، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، بحضور اللواء “خالد عبد العال” الذي يشغل منصب مدير أمن القاهرة ومعه عدد من القيادات الأمنية، بجانب عدد كبير من قوات الحماية المدنية، وتبين أن الأتوبيس تابع لإحدى مدارس حي المعادي، وكان يقل حوالي 21 طالب في المرحلة الإعدادية ومعهم طاقم الإشراف الخاص بالمدرسة، وسائق الأتوبيس وقد تعطلت السيارة بهم بسبب سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى إنهيار جزء كبير من مدخل المحمية، وهذا هو سبب عدم معرفتهم الخروج من المحمية.

وقامت الأجهزة الأمنية بإخراج الطلاب من داخل المدقات الجبلية ، بمسافة تصل إلى 3 كيلو متر، كما قامت الأجهزة الأمنية بتوفير وسيلة إنتقال أخرى لنقلهم إلى عائلاتهم ، وقام أهالي الطلاب بتقديم الشكر إلى الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية على سرعة استجابتهم فور تلقي بلاغ الإستغاثة.

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