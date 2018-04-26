الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

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توقع خبير في هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف على المناطق الساحلية، ومعتدل على مناطق الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويسود طقس مائل الحرارة على مناطق جنوب الصعيد نهاراَ ، بارد في الليل.

و يستمر تواجد السحب المنخفضة والمتوسطة، مع نزول الأمطار على المناطق الشمالية ومناطق الوجه البحري، والقاهرة ومحافظة سيناء، والتي تمتد حتى شمال الصعيد، وتكون رعدية تصل إلى حد السيول، على مناطق محافظة سيناء، أما عن الرياح فهي شمالية غربية معتدلة نشطة على المناطق المكشوفة وعلى شمال البلاد.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم :

القاهرة الصغرى 17 والعظمى ، والكبري 30.

وسط الدلتا الصغرى 16 والعظمى ، والكبري 30.

الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى ، و الكبري 25.

بلطيم الصغرى 18 والعظمى ، و الكبري 25.

مطروح الصغرى 17 والعظمى ، و الكبري 25.

السلوم الصغرى 13 والعظمى ، والكبرى.

سيوة الصغرى 17 العظمى ، والكبرى 31.

بورسعيد الصغرى 16 العظمى ، والكبرى 25.

دمياط الصغرى 16 والعظمى ، والكبري 24.

العريش الصغرى 13 العظمى ، والكبرى 23.

رفح الصغرى 12 والعظمى ، والكبري 24.

السويس الصغرى 15 ، والكبرى 30.

رأس سدر الصغرى 16 ، والكبرى 28.

نخل الصغرى 11 ، والكبرى 23.

نويبع الصغرى 16 ، والكبرى 24.

طابا الصغرى 14 ، والكبرى 23.



الطور الصغرى 17 ، والكبرى 26.

شرم الشيخ الصغرى 20 ، والكبرى 29.

الغردقة الصغرى 17 ، والكبرى 27.

مرسى علم الصغرى 18 ، والكبرى 29.

الفيوم الصغرى 16 ، والكبرى 30.

بنى سويف الصغرى 15 ، والكبرى 30.

أسيوط الصغرى 15 ، والكبرى 30.

سوهاج الصغرى 15 ، والكبرى 29. قنا الصغرى 16 ، والكبرى 30.

الأقصر الصغرى 16 ، والكبرى 30.

أسوان الصغرى 17 ، والكبرى 31.

أبوسمبل الصغرى 18 ، والكبرى 29.

شلاتين الصغرى 22 ، والكبرى 30.

بو رماد الصغرى 21 ، والكبرى.

رأس حدربة الصغرى 20 ، والكبرى 28.

حلايب الصغرى 20 ، و الكبرى 28.

كما أكد دكتور أحمد عبد العال، الذي يشغل منصب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غير مستقرة حتى غداً. كاترين الصغرى 09 ، والكبري 17.الطور الصغرى 17 ، والكبرى 26.شرم الشيخ الصغرى 20 ، والكبرى 29.الغردقة الصغرى 17 ، والكبرى 27.مرسى علم الصغرى 18 ، والكبرى 29.الفيوم الصغرى 16 ، والكبرى 30.بنى سويف الصغرى 15 ، والكبرى 30.أسيوط الصغرى 15 ، والكبرى 30.سوهاج الصغرى 15 ، والكبرى 29. كما أشار إلى أن يوم الجمعة القادمة سوف يشهد تحسن في الأحوال الجوية، كما نفي وجود أمطار ثلجية على مدينة 6 أكتوبر ، ولكنه لم ينفي وجود سيول ببعض المناطق. اقرأ أيضاً: «برق ورعد وأمطار غزيرة».. مصر تغرق لليوم الثاني على التوالي.