بالفيديو: تعرف على رسالة محمد صلاح للشباب المصري

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أكد “ماهر أنور شية” عمدة قرية نجريج بمركز بسيون، محافظة الغربية، والتي تعتبر مسقط رأس اللاعب “محمد صلاح” أن صلاح قد فرح جميع المصريين خلال الفترة الماضية لما أنجزه من نجاح كبير في المباريات الأخيرة، وأن ما حققه صلاح بالنسبة لمصر يشبه الأسطورة.

وأضاف أن الشعب المصري يطالب محمد صلاح أن يحقق حلمه في نجاح المنتخب المصري في كأس العالم، وأن يلقب خلال العام القادم كأفضل لاعب في العالم.

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كما أشار إلى أن اللاعب “محمد صلاح” قد طلب من جميع الشباب المصري أن لا يتوقف عن أحلامه، ويسعى دائماً أن يكون منتج، مؤكداً خلال حديثه أن اللاعب “محمد صلاح” قد واجه كثير من المتاعب خلال فترة سفره عندما كان يبلغ 12 عاماً إلى القاهرة.

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