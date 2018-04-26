أهم أحداث اليوم.. الحكومة تستعد لرمضان و«الأوقاف» تفتتح مستشفى الدعاة

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يشهد اليوم الخميس ، 26 أبريل 2018 ، العديد من الأحداث المهمة في مصر ، ومن بينها ، يترأس المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الخميس ، اجتماع مجلس المحافظين ، بهدف مناقشة موضوعات مهمة ، على رأسها موقف تنفيذ مشروعات خطط التنمية في المحافظات ، والاستعدادات الحالية لتوفير السلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان المبارك ، إضافة إلى تنظيم معارض « أهلا رمضان » في المحافظات .

واليوم أيضا ، تنتهي مهلة سداد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية ، بالنسبة للحجاج الفائزين بتأشيرات العام الحالي ، وذلك بعد انتهاء فترة المد للسداد ، التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي ، بغرض التيسير على الحجيج ، وإعطائهم الفرصة لتسديد الرسوم المطلوبة ، وفقا للمستويات الأربعة ، التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي .

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كما يتفقد الدكتور خالد فهمي ، وزير البيئة ، اليوم الخميس ، مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي ، عن طريق استخدام وحدات التناضح العكسي ، في شركة « أبي قير» للأسمدة ، في محافظة الإسكندرية ، و يعقد أيضا مؤتمرا صحفيا ، عقب جولته الميدانية في المشروع ، لعرض الجوانب الفنية ، المتعلقة بمشروع التناضح العكسي .

ويشهد مقر جامعة الدول العربية ، اليوم الخميس ، اجتماع الدورة الثانية لمجلس الوزراء العرب ، المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ ، كما يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، أولى مراحل تطوير مستشفى الدعاة ، في مصر الجديدة .

واليوم أيضا ، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس ، اجتماعا للمجموعة المصغرة بشأن سوريا ، والتي تضم « فرنسا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، السعودية ، والأردن » ، وذلك ، من أجل دفع الجهود ، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ، المستمرة منذ أكثر من 6 أعوام .