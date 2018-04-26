الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط 50 متهما خلال أسبوع

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قالت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الخميس، أن فروعها على مستوى الجمهورية، استطاعت خلال الأسبوع المنقضى من ضبط 50 متهما في 29 قضية تراوحت بين النصب والتحويلات المالية والفساد، بإجمالي مبالغ مالية تصل الى 36 مليون جنيه .​

وقالت في بيان لها، أنها تمكنت من ضبط 6 متهمين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، عبر التحويلات المالية الغير مشروعة، بمبلغ 4,500,000 “أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري”.

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وتمكنت أيضا من ضبط 3 متهمين بتلقي مبالغ مالية، بهدف توظيفها، وتهربهم من الرسوم الجمركية الواجبة والتي تصل قيمتها الى 2,087,916 ” مليونان وسبعة وثمانون ألف وتسعمائة وستة عشر جنيهاً”، إلى جانب ضبط 15 متهما بارتكاب جرائم “تزوير محررات رسمية، تزوير العملات الوطنية ، النصب”.

وأسفرت جهود الإدارة أيضا عن القبض على 18 متهما بارتكاب عدد من الجرائم “الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات, و 3 متهمين بالاختلاس والإضرار العمدي بأموال تخص عملهم، بمبلغ 120202 ” مائة وعشرون ألف ومائتان واثنان جنيه”، وفقاً لما أصدره البيان.

وكشف البيان أيضا عن حصر ممتلكات 3 متهمين بتهمة غسل الأموال، نتيجة عمل إجرامي قاموا به، من خلال عدة طرق بهدف إخفاء وتغيير طبيعته، وتم تقدير قيمة عمليات الغسل من متحصلات جرائمهم لتصل إلى 11,200,00 “إحدى عشر مليونا ومائتي ألف جنيه”.

بالإضافة إلى حصر ممتلكات المتهمين باستغلال مناصبهم الوظيفية بهدف تكوين ثروة لا تتناسب مع رواتبهم الشهرية أو مصادر الدخل، حيث تم تقدير ثروتهما بمبلغ 25,000000 “خمسة وعشرون مليون جنيه”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حده، وتم عرض المتهمون على النيابات المختصة، لمباشرة التحقيق معهم بشأن التهم الموجهة لهم .

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