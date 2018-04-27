اخبار الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة على جميع المدن والمحافظات

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حالة الطقس اليوم الجمعة 27/4/2018 في مصر ودرجات الحرارة على جميع المدن والمحافظات المصرية يقدمها لكم موقع مصر 365، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة على جميع المدن والمحافظات المصرية، وأشارت تقارير هيئة الأرصاد لطقس اليوم، إعتدال ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على المناطق الشمالية للبلاد، بينما ترتفع درجات الحرارة كلما اتجهنا جنوبا في القاهرة ومنطقة شمال الصعيد، وإليكم بيان تفصيلي بحالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

حيث يظهر طقس اليوم إعتدال ملحوظ في درجات الحرارة على السواحل الشمالية، يميل للحرارة كلما اتجهنا جنوبًا إلى القاهرة ومنطقة شمال الصعيد، وبارد خلال ساعات الليل وخاصة الساعات الأخيرة من الليل.

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هذا وتنتشر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية للبلاد، وفي سيناء يصاحب تلك السحب سقوط للأمطار، وتهب الرياح اليوم شمالية غربية وتكون معتدلة.

أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فالبحر المتوسط اليوم معتدل، يصل ارتفاع الموج فيه ما بين المتر والمتر والنصف، وتهب الرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر أيضا حالته عتدلة اليوم وارتفاع الموج ما بين المتر والمتر ونصف مع هبوب الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: 17 29.

وسط الدلتا: 16 30.

الإسكندرية: 16 25.

بلطيم: 16 26.

مطروح: 14 23.

السلوم: 13 28.

سيوة: 15 35.

بورسعيد: 17 25.

دمياط: 16 24.

العريش: 13 25.

رفح: 12 24.

الاسماعيلية: 15 31.

السويس: 16 31.

رأس سدر: 16 28.

نخل: 13 27.

نويبع: 19 28.

طابا: 15 25.

كاترين: 09 19.

الطور: 19 30.

شرم الشيخ: 20 31.

الغردقة: 18 31.

مرسى علم: 19 31.

الفيوم: 15 30.

بني سويف: 15 31.

المنيا: 15 31.

أسيوط: 14 32.

سوهاج: 15 33.

قنا: 16 33.

الأقصر: 18 34.

أسوان: 19 34.

أبو سمبل: 18 34.

الوادي الجديد: 16 33.

شلاتين: 33 32.

أبو رماد: 21 31.

رأس حدربة: 20 30.

حلايب: 20 30.