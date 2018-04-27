«الصحة» تطلق نظاما إلكترونيا لتنظيم الأسرة.. و«تابلت» لكل رائدة ريفية

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أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، وزير الصحة والسكان ، اليوم الجمعة ، إطلاق أول نظام إلكترونى شبكي لمنظومة تنظيم الأسرة ، بهدف تنظيم الحصول على وسائل تنظيم الأسرة ، وتسجيل أعداد المستفيدين من المنظومة ، و تقديم المشورة الطبية ، من خلال أطباء الوحدة الصحية ، أو الرائدات الريفيات ، المزودين بأجهزة لوحية « تابلت » لمساعدتهم في التعريف بشكل وسائل تنظيم الأسرة ، وطريقة استعمالها ، وآليات صرفها وأسعارها ، إضافة إلى أماكن توفيرها .

وفي السياق ذاته ، أكد وزير الصحة والسكان ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الجمعة ، أن الوزارة بصدد توفير نحو 14 ألف « تابلت » للرائدات الريفيات ، على أكثر من مرحلة ، لتقديم الخدمات للسيدات في المناطق النائية والمحرومة ، موضحا أن « التابلت » ، يخفف أعباء التسجيل الورقي على الرائدات الريفيات ، كما يختصر الوقت ، ما ينعكس إيجابا على جودة أداء الرائدات الريفيات .

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ولفت عماد الدين ، إلى إنشاء شبكة إلكترونية للرائدات الريفيات ، بهدف تسهيل تواصلهم ، في سبيل تقديم خدمة جيدة ، للمترددات على عيادات تنظيم الأسرة ، موضحا أن « الصحة » ، تنظم برامج توعية ، وفق النظم العالمية ، للتعريف بطرق تنظيم الأسرة ، والتوعية بأهميتها ،وذلك ضمن خطة الحكومة ، الرامية إلى خفض أعداد المواليد .

بدورها ، أوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد ، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة ، في وزارة الصحة والسكان ، تدريب 14 الف رائدة ريفية ، على آليات الحصر السكاني ، وإدخال بيانات الأسر إلكترونيا ، و التركيز في الحصر ، على السيدات في سن الإنجاب ،حيث يتم تسجيل الرقم القومي للسيدة ، ضمانا لدقة البيانات ، وسهولة المتابعة بشأن الزيارات المنزلية .

وأكدت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة ، في وزارة الصحة ، إضافة رسائل صحية ذات الأولوية ، لاستهدافها في الزيارات المنزلية ، ومن بينها أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة ، و زيارات متابعة الحمل ، إضافة إلى توفير إرشادات طوال فترة النفاس ، والتوعية بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ، مثل « ارتفاع ضغط الدم ، والسكري » ، والتوعية بالتغذية السليمة للطفل ، في مراحله العمرية المختلفة ، والاهتمام بنموه .

وزادت الدكتورة سعاد عبد المجيد ، أن الوزارة أضافت وسائل جديدة لتنظيم الأسرة ، مثل كبسولة « إمبلانون نكست » الحديثة ، وحقن « ميزوسيبت » ، المعروفة باسم الحقن الشهرية ، إضافة إلى « اللولب النحاسي » .