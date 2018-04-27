الحكومة توجه بتوفير السلع الأساسية في هذا الموعد.. ومد «أهلا رمضان»

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وجه المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الجمعة ، الجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة ، و توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم ، بداية من مايو المقبل ، إضافة إلى الاستعداد بشكل جيد ، لشهر رمضان المبارك .

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الجمعة ، بالدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، ورئيس جهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة ، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ، وذلك بهدف مضاعفة كميات اللحوم والدواجن ، والسلع الأخرى في شهر رمضان ، إضافة إلى ضمان وصولها ، لعدد كبير من المواطنين .

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وكلف المهندس شريف إسماعيل ، بضرورة زيادة الكميات المعروضة من اللحوم ، إلى 7500 طن ، ومثلها للدواجن ، وذلك بداية من أول مايو ، إضافة إلى مضاعفة السلع الأساسية ، والمستلزمات كافة .

ووجه رئيس مجلس الوزراء ، أيضا ، بمد فترة معارض « أهلا رمضان» في القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة ، وذلك حتى نهاية مايو الحالي، كما طالب بزيادة عدد الكراتين ، التي توزع مجانا في القرى والمناطق النائية ، على المحتاجين ، و طرح 500 ألف كرتونة سلع تموينية ، في منافذ « أهلا رمضان » بسعر الجملة ، وزيادة عدد منافذ المعارض ، في المحافظات المختلفة .

وكلف المهندس شريف إسماعيل ، بمتابعة أسطوانات الغاز المطروحة في الأسواق ، اعتبارا من أول مايو المقبل ، وحتى نهاية شهر رمضان ، لضمان توافرها للمواطنين ، إضافة إلى تنظيم شوادر في محافظات مصر ، خاصة التي تبيع اللحوم الحية ، وتفعيل دور الرقابة الإدارية ، في المنافذ والمحلات ، بغرض حماية المستهلك ، من أي تلاعب قد يتعرض له .

وتأتي تكليفات رئيس الوزراء ، للحكومة ، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الساعية لرفع العبء عن الأسر المصرية ، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم .