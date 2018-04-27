مصر تحتفل بـ«عيد العمال» الأحد.. و«السيسي» يمنح «وسام العمل» لـ10 متميزين

منذ 53 دقيقة أخبار مصر
مصر تحتفل بـ«عيد العمال» الأحد.. و«السيسي» يمنح «وسام العمل» لـ10 متميزين
عبدالفتاح السيسي

يحتفل العمال ، يوم الأحد المقبل بـ«عيدهم» ، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

وزير القوى العاملة ، محمد سعفان ، قال إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سوف يكرم في الاحتفالية ، عشرة من قدامى النقابيين ، الذين تركوا بصمة في العمل النقابي خلال فترة عملهم ، ومن المقرر أن يمنحهم « وسام العمل من الطبقة الأولى » .

كما يكرم « السيسي » – وفق وزير القوى العاملة – ، اثنين من العمال المحالين إلى المعاش ، من وزارة القوى العاملة ، وذلك تكريمًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء ، والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال ، من أجل خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل ، طوال فترة شغلهما لوظيفتيهما .

الرئيس أيضًا سيلقي كلمة في هذه المناسبة ، موجهة إلى عمال مصر ، باعتبارهم « الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج » ، ومن المقرر أن يسلّم عضو مجلس النواب ، جبالي المراغي ، رئيس اتحاد العمال ، خلال الحفل ، درع اتحاد العمال ، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي دائمًا ما يدعم العمال ، وذلك تعبيرًا عن حبهم له وثقتهم فيه .

وأسماء المكرمين الذين سوف يمنحون « وسام العمل من الطبقة الأولى » هم : « محمد قطب إبراهيم مصطفى ، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالنقابة العامة بالصحافة والإعلام سابقًا ، محمد السيد مرسي علي ، رئيس النقابة العامة للعاملين في المرافق العامة سابقًا ، سعيد ربيع محمد حسن ، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج سابقًا ، محمود محمد محمد عرفة ، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي سابقًا ، والسيد عرفة يوسف الصده ، نائب رئيس النقابة العامة للزراعة والري والثروة المعدنية سابقًا » .

ويتضمن التكريم أيضًا : « نبيل فاروق عبد الحميد مصطفى ، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام حاليًا ، سناء زايد سامي ، مسؤولة العلاقات الدولية في النقابة العامة للعاملين في البنوك والتأمينات سابقًا ، محمد حافظ محمد عبد التواب ، أمين عام الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية ، طلعت أحمد عبد الله إبراهيم ، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية سابقًا ، ومحمد الشاذلي عباس قاسم محمد ، أمين عام مساعد النقابة العامة للبترول » .

ومن المقرر أيضًا ، أن يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، « نوط الامتياز » إلى هؤلاء : « منى وهبة علي الدين محمد ، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، واسم المرحوم أشرف رياض عبد الحميد حسن ، رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا سابقًا ، وتتسلمه عنه ابنته (مروة) » .

وزير القوى العاملة ، محمد سعفان ، سيلقي أيضًا كلمة في هذه المناسبة ، لإعلان ما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية ، من استقرار بين علاقات العمل ، وما تمَّ إنجازه من مشروعات قوانين ، تخص العمل والعمال ، وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج .

عضو مجلس النواب ، جبالي المراغي ، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، من المقرر أن يلقي كلمة عمال مصر ، التي يتحدَّث فيها عن وحدة صفوف العمال ، خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويحدد القضايا المطلوب تنفيذها ، من جانب الحكومة .

يحضر حفل عيد العمال ، رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، ورئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، والبابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .

ويحضر الحفل أيضًا ، عدد من الوزراء والمحافظين ، وبعض السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ، ورؤساء النقابات العامة ، وبعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية .