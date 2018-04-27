مصر تحتفل بـ«عيد العمال» الأحد.. و«السيسي» يمنح «وسام العمل» لـ10 متميزين

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يحتفل العمال ، يوم الأحد المقبل بـ«عيدهم» ، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

وزير القوى العاملة ، محمد سعفان ، قال إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سوف يكرم في الاحتفالية ، عشرة من قدامى النقابيين ، الذين تركوا بصمة في العمل النقابي خلال فترة عملهم ، ومن المقرر أن يمنحهم « وسام العمل من الطبقة الأولى » .

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كما يكرم « السيسي » – وفق وزير القوى العاملة – ، اثنين من العمال المحالين إلى المعاش ، من وزارة القوى العاملة ، وذلك تكريمًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء ، والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال ، من أجل خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل ، طوال فترة شغلهما لوظيفتيهما .

الرئيس أيضًا سيلقي كلمة في هذه المناسبة ، موجهة إلى عمال مصر ، باعتبارهم « الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج » ، ومن المقرر أن يسلّم عضو مجلس النواب ، جبالي المراغي ، رئيس اتحاد العمال ، خلال الحفل ، درع اتحاد العمال ، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي دائمًا ما يدعم العمال ، وذلك تعبيرًا عن حبهم له وثقتهم فيه .

وأسماء المكرمين الذين سوف يمنحون « وسام العمل من الطبقة الأولى » هم : « محمد قطب إبراهيم مصطفى ، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالنقابة العامة بالصحافة والإعلام سابقًا ، محمد السيد مرسي علي ، رئيس النقابة العامة للعاملين في المرافق العامة سابقًا ، سعيد ربيع محمد حسن ، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج سابقًا ، محمود محمد محمد عرفة ، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي سابقًا ، والسيد عرفة يوسف الصده ، نائب رئيس النقابة العامة للزراعة والري والثروة المعدنية سابقًا » .

ويتضمن التكريم أيضًا : « نبيل فاروق عبد الحميد مصطفى ، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام حاليًا ، سناء زايد سامي ، مسؤولة العلاقات الدولية في النقابة العامة للعاملين في البنوك والتأمينات سابقًا ، محمد حافظ محمد عبد التواب ، أمين عام الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية ، طلعت أحمد عبد الله إبراهيم ، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية سابقًا ، ومحمد الشاذلي عباس قاسم محمد ، أمين عام مساعد النقابة العامة للبترول » .

ومن المقرر أيضًا ، أن يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، « نوط الامتياز » إلى هؤلاء : « منى وهبة علي الدين محمد ، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، واسم المرحوم أشرف رياض عبد الحميد حسن ، رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا سابقًا ، وتتسلمه عنه ابنته (مروة) » .

وزير القوى العاملة ، محمد سعفان ، سيلقي أيضًا كلمة في هذه المناسبة ، لإعلان ما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية ، من استقرار بين علاقات العمل ، وما تمَّ إنجازه من مشروعات قوانين ، تخص العمل والعمال ، وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج .

عضو مجلس النواب ، جبالي المراغي ، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، من المقرر أن يلقي كلمة عمال مصر ، التي يتحدَّث فيها عن وحدة صفوف العمال ، خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويحدد القضايا المطلوب تنفيذها ، من جانب الحكومة .

يحضر حفل عيد العمال ، رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، ورئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، والبابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .

ويحضر الحفل أيضًا ، عدد من الوزراء والمحافظين ، وبعض السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ، ورؤساء النقابات العامة ، وبعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية .