هيئة الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة خلال الأيام القادمة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية السبت الموافق 28 أبريل 2018، ارتفاع في درجات الحرارة وذلك بداية من اليوم، كما يصاحبها موجة حارة، ليسود طقس مائل للحرارة على المناطق الشمالية، حار على مناطق الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

كما أكد البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتباراً من اليوم السبت سوف تشهد البلاد طقس حار على المناطق الجنوبية، مائل للبرودة في الليل.

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أما عن طقس يوم الأحد، هو مائل للحرارة على المناطق الشمالية، طقس حار على مناطق الوجه البحري والقاهرة، ويسود طقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية نهاراً، مائل للبرودة في الليل، وتقل الرؤية في الشبورة المائية في الساعات الأولي، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية، كما يصاحبها سقوط الأمطار، وتنشط الرياح المعتدلة غرباً مصاحبة للرياح والأتربة.

ويشهد يوم الأثنين القادم ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على المناطق الشمالية في النهار، و طقس مائل للبرودة في الليل، كما تتزايد السحب المنخفضة والمتوسطة، مع سقوط الأمطار على المناطق الشمالية ومناطق شمال الصعيد، ومدن القناة ممتدة إلي القاهرة، أما عن الرياح فهي رياح معتدلة تنشط على غرب البلاد كما يصاحبها رمال وأتربة.

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