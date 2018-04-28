كواليس لقاء السيسي بـ شيخ مجاهدي سيناء في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

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كشف شيخ مجاهدي سيناء “الشيخ حسن على خلف السواركة”، الذي قام اليوم بإلقاء كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالندوة التثقيفية الثامنة والعشرين للقوات المسلحة، ببعض الكواليس الخاصة بـ لقائه بالسيسي.

وقال شيخ مجاهدي سيناء للصحف، إن السيسي طمئنه على كل ما تمر به سيناء من مواقف وعمليات، وقال له إن النهاية باتت قريبة، وأرسل تحيته لجميع أهالي سيناء على دورهم العظيم الذي يقومون به.

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وتابع الشيخ حسن خلف مخبرًا أنه لم يُطرح عليهم أي من الأحاديث الأخرى، ولكن ما تكلم عنه السيسي لأهل سيناء كان واضحًا وعلى العلن، وأن الحاضرون جميعهم سمعوا وشاهدو، وهي كانت بمثابة الرسالة القوية التي سلطت ضوئها على دور أهل سيناء في محاربة الإرهاب، وعن تحملنا للمواقف من أجل هذه الحرب وتقدير الحكومة لمواقفنا ولدورنا في ذلك.

وانهى شيخ مجاهدي سيناء حديثه مؤكدًا على أنه أهل سيناء على قلب واحد في محاربة كل من يحاول هدم الوطن أيًا كان، وأشار إلى أنه دوره الذي قام به وقت احتلال الكيان الصهيوني “إسرائيل” لأراضي سيناء، وهي ذلك الرسالة التي يبعثها للجميع لتوضح أن أبناء سيناء لا يفرطون في أراضيهم.