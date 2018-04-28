تعرف على قرار وزيرة الهجرة بشأن إجازات العاملين بالخارج

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أعلنت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج (السفيرة نبيلة مكرم)، أنه تم إيقاف القرارات التي اتخذتها بعض المحافظات بخصوص عدم التجديد الإجازات للعاملين بالخارج وذلك بعد التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بمدها حتى 1-1-2019 حتى يتم تسوية مواقف العاملين بالخارج وكذا العاملين بالمحافظات.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم في بيانها، أن الأوضاع الخاصة بالمصريين الذين حصلوا على الإجازات بدون مرتب ويعملون بالدول الخارجية جاري الأن بحثها، وقد وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة خلال اجتماعه بالمحافظين الأسبوع الماضي (الخميس 26-4-2018) بضرورة تشكيل لجنة سريعة تضم الوزارات التالية (وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج- وزارة التنمية المحلية- وزارة القوى العاملة وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري) لبحث هذا الموقف.

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وأكدت وزيرة الهجرة على أن هذه اللجنة التي تم تشكيلها بأمر من رئيس مجلس الوزراء ستضع الضوابط الخاصة بالإعارات و الاجازات بدون مرتب لجميع العاملين بالخارج بشكل يضمن الاستقرار والوضوح للضوابط المحددة لهذا الأمر.