مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يجدد الشكر للسيسي على استقباله لبابا الفاتيكان

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ارسل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر تحية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي مجددا ولرجال القوات المسلحة والشرطة على طريقة الاحتفاء بهم والإستقبال والإهتمام في ذكرى مرور عام كامل على زيارة البابا “فرنسيس” بابا الفاتيكان إلى مصر في أبريل من العام الماضي.

وصرح المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية الأب “هاني باخوم”، في بيان اليوم السبت ، إنه في ذكرى دعوة البابا فرنسيس للسلام من أرضنا الحبيبة مصر ، لنستعيد كلماته حتى تكون مرشدًا لنا في تطوير إيماننًا بدور الكنيسة في المجتمع، حيث أعلن في لقاء الشباب الأخير الذي أقيم في الفاتيكان الشهر الماضي أنه كما توجد المستشفيات لعلاج المرضى ، أيضا لابد من وجود سيارات الإسعاف للبحث عنهم”

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وأردف “باخوم” أن البابا فرنسيس قبل زيارته العام الماضي إلى مصر غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ، “سأزور مصر غدًا كحاج للسلام “، وكان هذا قبل زيارته التاريخية في الثامن والعشرين من شهر أبريل عام 2017 والتي نحتفل بذكراها اليوم ، لافتا إلى أن بابا الفاتيكان أعلن وقتها في رسالة مرئية أرسلها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي ليراها الملايين حول العالم وتظهر مدى تشُوقه لزيارة أرض مصر، الأرض التي استقبلت العائلة المقدسة بعد أن كانوا هاربين من بطش هيرودس ، لذلك حملت الزيارة عنوان “بابا السلام في مصر السلام”.

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