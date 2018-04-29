بالفيديو.. كلمة الرئيس السيسي في احتفالات عيد العمال

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تابع موقع مصر 365 تقديم رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي التحية إلى جميع العاملين على الأراضي المصرية وقدم التحية إلى كل مواطن شريف يكافح من أجل إدراك قيمة العمل ويبذل جهده من أجل وطنه وأسرته وبناء مستقبل أفضل للجميع.

وجاء تصريحات السيد الرئيس خلال كلمته في احتفال عيد العمال اليوم الموافق يوم الأحد، وأعلن الرئيس قائلاً “إن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير وسوف تجدونني دائماً حافظاً لعهد معكم باذلاً ما في وسعي لكي تصل جهودكم البناءة لما تتمنوه لأنفسكم”.

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وأكد الرئيس على أن جمهورية مصر العربية تمضي قدماً في مساراتها بطريقة متوازية من أجل مستقبل متقدم، وأكد “”أن التحديات التي قد واجهتنا خلال الفترة السابقة تنوء بحملها الجبال وما كان صمودنا أمامها إلا بفضل الله جل وعلا”، وأضاف قائلاً “معظم من تحملوا إجراءات الإصلاحات الاقتصادية الصعبة كانوا من البسطاء والعمال”.

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