أبو العينين: الدولة المصرية قدمت نموذج أمني في مجال مكافحة الإرهاب

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تابع موقع مصر 365 مطالبة الرئيس الشرقي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي محمد أبو العينين الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط بأن يقدموا يد الدعم إلى جمهورية مصر العربية في حربها ضد الإرهاب حيث أنها أعطت نموذج أمني جيد بفضل الشرطة المصرية وجهود رجال القوات المسلحة.

وجاء تصريحات محمد أبو العينين خلال كلمته في الجلسة العامة الرابعة عشر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة في البرلمان المصري بمحافظة القاهرة تحت رئاسة رئيس الجمعية الدكتور علي عبدالعال حول “مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية”.

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وقد أشاد بموقف الأزهر الشريف الداعم لقضية القدس برفضه القطاع على إعلان القدس عاصمة للدولة الإسرائيلية، وقد طالب جميع الدول الأعضاء في الجمعية بتقديم الدعم الكامل إلى تلك القضية.

وأعلن محمد أبو العينين قائلاً ” إن لائحة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تستهدف تعزيز الشراكة والتعاون في جميع المجالات بين دول الشمال وجنوب المتوسط، كنت شاهد عيان حول تقييم هذه التجربة خلال الـ 10 سنوات الماضية التي كنت مشاركا فيها وعضوًا في الاتحاد، ولابد أن يكون قوة دافعة تستجيب للطموحات الكبيرة التي ينشدها الجميع والتصدي لمن يحاولون تهميش دوره”.

وأوضح أن “الدول المشاركة قد قامت من خلال كلمتها باستعراض تطورات الإرهاب وتصاعده وتيرته، كون سبل الإرهاب التي يقف ورائها من هم ذوو أطماع سياسية”، وأضاف “أن تلك المحاولات قد فشلت في جمهورية مصر العربية، حينما التف الشعب حول قائدة في 30 يونيو، ليفضح تلك المؤامرات ويفشل الوقيعة بين مسلمي ومسيحيي الشعب المصري”.

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