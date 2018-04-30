سقوط مصعد أثناء صيانته يؤدي إلى إصابة 4 عمال في جمصة

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تابع موقع مصر 365 إصابة أربعة عمال بإصابات مختلفة في حادث سقوط مصعد أثناء صيانته في منطقة جمصة، وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن الدقهلية اللواء محمد حجي إخطار من قبل مدير المباحث الجنائية العميد محمد شرباش بورود إشارة من قسم شرطة جمصة بوصول أربعة عمال مصابين في حادث سقوط مصعد أثناء صيانته.

وقد تلقت شرطة جمصة البلاغ من قبل مستشفى جمصة العام بوصول أربعة عمال وهم مصطفى مصطفي العصفوري والذي يبلغ من العمر ثلاثة وستين عاماً، والعامل عنتنر عبدالهادي البالغ من العمر ثلاثة وستون عاماً مصابين باشتباه في كسور في القدمين، وكدمات متفرقة، وإصابة أحمد إبراهيم أحمد محمد والبالغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً مصاب بجرح في الحوض وأخر في الفخذ الأيسر، وإصابة محمد عطية أبو صالح البالغ من العمر واحد وعشرين عاماً مصاباً بجرح متهتك بالكاحل الأيمن واشتباه بكسر به.

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وقد تبين أن أحداث الحادث قد وقعت أثناء قيام الأربعة عمال بإجراء صيانة إلى مصعد كهربائي قائم في أحد مصانع منتجات الألبان وقائم في المنطقة الصناعية بمنطقة جمصة حيث سقط بهم المصعد من الطابق الأول على الأرض مما أحدث إصابات مختلفة بأربعة عمال.

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