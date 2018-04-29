إسماعيل يهنئ السيسي بعيد العمال: «نعاهدكم عهد الأوفياء على العمل»

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هنأ المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأحد ، برقية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة عيد العمال ، وذلك في برقية ، أرسلها له اليوم.

وقال رئيس مجلس الوزراء ، في برقيته إلى الرئيس : «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم ، وأعضاء الحكومة ، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات ، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال » .

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وزاد المهندس شريف إسماعيل ، في برقيته للسيسي : « إننا يا سيادة الرئيس ، ونحن نحتفل بهذه المناسبة ، نذكر بكل وفاء وتقدير ، عمال مصر الأوفياء ، الذين يعملون ليلا ونهارا لدفع عجلة الإنتاج ، إيمانا منهم بأن العمل ، هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة ، في المجالات كافة » .

وتابع رئيس مجلس الوزراء ، في برقيته ، قائلا : « إننا إذ ننتهز هذه المناسبة ، نعاهدكم عهد الأوفياء ، على بذل المزيد من الجهد والعطاء ، كي نواصل بكم ومعكم مسيرة العبور العظيم ، نحو غدٍ أفضل ، ينعم فيه شعب مصر العظيم ، بحياة كريمة ، ومستقبل آمن يسوده الخير والرخاء والأمن والسلام . وكل عام وسيادتكم بخير » .