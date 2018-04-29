حقوق الإنسان بالبرلمان.. تجرم الفدية باعتبارها غطاء لتمويل الإرهاب

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تابع موقع مصر 365 إشادة وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري النائب محمد الغول بطلب جمهورية مصر العربية من البرلمان الأوروبي عدم تفعيل مبدأ الفدية للإرهابيين، وأوضح أن هذا المسار يعمل على تقنين دعم الجماعات الإرهابية مادياً.

وقد أكد النائب على تقديم الشكر إلى مجلس النواب المصري وإلى وزارة الخارجية من أجل تبني هذا الطلب، وقد أشار إلى أن الدولة القطرية قد قامت بدفع مليار ومائتين ألف دولار من أجل تحرير ثلاثة من مواطنيها بعد أن قامت داعش باختطافهم، وهذا يؤكد على تفعيل الدولة القطرية مبدأ الفدية للإرهابيين باعتبارها دولة داعمة للعناصر الإرهابية.

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وقد طالب النائب محمد الغول على ضرورة تسجيل الدولة المصرية لموقف رفضها إلى البرلمان الأوروبي من أجل عدم تفعيل الفدية للإرهابيين ليكون بذلك أمر واقعي.

وجاءت تلك التصريحات خلال مناقشة النص الخاص برفض دعم العناصر الإرهابية حيث نصت التوصية على التالي ” ضمان تعزيز التشريعات الوطنية في مجال غسيل الأموال لتجفيف منابع الإرهاب وتجريم أي مدفوعات للإرهابيين وأي عمليات “فدية”، والتعاون الدولي لتعزيز نظم الرقابة المالية في دول “الاتحاد من أجل المتوسط لمكافحة الإرهاب”.

وقد طالب ممثل البرلمان الأوروبي بإسقاط تلك المادة وعدم الموافقة عليها وهو ما أعلنت الدولة المصرية عن رفضه وكذلك المجموعة العربية وحاول أيضا رئيس الجلسة العمل على إلغاء النص حيث قال ” لابد أن تتوافق عليه دول شمال المتوسط، وهذا هو النظام المعمول به في التصويت بالاتحاد من أجل المتوسط“.

وقد أكد عماد جاد بعد أن طلب الكلمة في فعاليات الاجتماع حيث أكد أن هذا النص للدول التي تعاني من التطرف والإرهاب يعد غطاء من أجل تمويل الجماعات الإرهابية، كما اعترض أيضا النائب مدحت الشريف معلناً عن تمسك المجموعة في جنوب المتوسط بالنص، وقد ساند جمهورية مصر العربية الممثل الإيطالي في البرلمان الأوروبي وكذلك المجموعة العربية، وقد تم اعتماد تجريم مبدأ الفدية للإرهاب والتطرف.

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