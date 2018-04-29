النائب العام يوجه بتحقيقات موسعة في «حريق المتحف المصري الكبير»

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وجه المستشار نبيل صادق ، النائب العام المصري ، جهات التحقيق المختصة ، ببدء تحقيقات موسعة ، في واقعة اندلاع حريق ، اليوم الأحد ، في منطقة الإنشاءات الخلفية ،في المتحف المصري الكبير ، وذلك من أجل الوقوف على أسباب الحريق ، وتحديد المسؤولين عن وقوعه .

واليوم الأحد ، انتقل فريق من محققي النيابة العامة ، إلى موقع الحريق في المتحف المصري الكبير ، لبدء المعاينات اللازمة للموقع ، وسؤال شهود الواقعة ، و تحديد سبب الحريق ، والتلفيات التي أسفر عنها .

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النيابة العامة ، وجهت بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية ، وجهات الخبرة الفنية ، لبدء المعاينات الفنية اللازمة ، وحصر الخسائر التي تسبب فيها الحريق ، ومعرفة سبب اندلاعه .