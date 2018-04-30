رئيس قبرص: علاقتي بالسيسي «طيبة».. ومصر مستقرة بسبب قيادته

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قال نيكوس أناستاسيادس ، الرئيس القبرصي ، إنه سوف يجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمتابعة ما تم إنجازه ، في مذكرات التفاهم المشتركة ، والاتفاقيات التي أبرمت بين مصر وقبرص من قبل ، كما يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين .

وأشاد نيكوس أناستاسيادس ، خلال لقائه في برنامج « مصر النهارده » ، المذاع على قناة « الأولى » المصرية ، مساء أمس الأحد ، بعلاقته بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث وصفها بأنها « علاقة طيبة » .

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وأكد الرئيس القبرصي ، أن الشعبين المصري والقبرصي ، تربطهما علاقات طيبة للغاية ، لافتا إلى وجود الكثير من المواطنين القبارصة ، في محافظة الإسكندرية ، إضافة إلى أن الآلاف منهم يعيشون في مصر .

وزاد نيكوس أناستاسيادس ، قائلا إن بلاده تدعم حرب مصر على الإرهاب ، بشكل كامل ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن الاستقرار في مصر ، سببه حزم قيادتها ، في مكافحة الإرهاب .

وفي سياق مختلف ، قال الرئيس القبرصي ، إن بلاده تعتبر الاكتشافات البترولية الأخيرة ، عنصرا يمكنه تحقيق السلام ، بدلا من أن يكون سببا في عدم الاستقرار ، لافتا إلى أن العلاقات المصرية القبرصية ، ليست ضد أي دولة ثالثة .

وزاد الرئيس القبرصي ، قائلا إن تركيا ، انتهكت القانون الدولي ، وتريد أن تصبح مركزا للطاقة في أوروبا ، موضحا أن هذا الهدف ، لا يجب أن يحدث من خلال انتهاك القانون الدولي ، معربا في الوقت ذاته ، عن أمله في أن تغير أنقرة ، من سياستها ، وأن تبني علاقات جدية ، مع منتجي الطاقة ، والدول المختلفة .

وأضاف نيكوس أناستاسيادس ، أن الاكتشافات البحرية في المنطقة ، بين قبرص ومصر ، لا تستهدف معاداة تركيا ، وزاد : « على تركيا الابتعاد عن التهديدات ، والتوقف عن افتعال المشكلات » .